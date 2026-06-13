WM 2026: Warum deutsche Fans in Mexiko am meisten für ihr Geld bekommen

Der Peso als entscheidender Vorteil bei der WM 2026

Ein wesentlicher Grund liegt im Wechselkurs. Während der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar zuletzt eher neutral bis leicht schwach notierte, profitieren Reisende in Mexiko von einer deutlich höheren Kaufkraft. Zu WM-Beginnt entspricht ein Euro rund 20,17 mexikanischen Peso. Dadurch werden viele alltägliche Ausgaben für europäische Besucher spürbar günstiger. Für XTB-Analyst Jens Klag ist das der entscheidende Hebel: „Der Peso ist aus Sicht deutscher Fans klar der größte Hebel.“ Nahezu alle täglichen Ausgaben seien dadurch günstiger als in den beiden nordamerikanischen Nachbarländern.

Flugpreise ähnlich, vor Ort zeigen sich die Unterschiede

Bei der Anreise liegen die Gastgeberländer noch relativ nah beieinander. Für Hin- und Rückflüge aus Deutschland müssen Fans typischerweise zwischen 550 und 950 Euro einplanen. Die eigentlichen Unterschiede zeigen sich jedoch erst vor Ort.

Während der WM rechnen Experten bei Hotels und Ferienwohnungen mit Preisaufschlägen von 200 bis 300 Prozent gegenüber dem Normalniveau. Besonders teuer dürfte es in Metropolen wie New York, Los Angeles, Toronto oder Vancouver werden. Mexiko bleibt dagegen selbst während des Turniers vergleichsweise erschwinglich.

Mobilität: Die USA punkten mit Infrastruktur

Bei der Mobilität haben die USA einen Vorteil. Das dichte Netz an Inlandsflügen erleichtert es Fans, mehrere Spielorte miteinander zu kombinieren. Flüge zwischen den Austragungsorten kosten laut XTB im Schnitt 300 bis 400 US-Dollar, umgerechnet rund 250 bis 340 Euro pro Strecke. Hinzu kommen vergleichsweise günstige Kraftstoffpreise von lediglich 0,77 bis 0,85 Euro pro Liter.

In Kanada und Mexiko ist das Flugnetz weniger engmaschig. Dafür punktet insbesondere Mexiko mit günstigen Mietwagenpreisen. Fahrzeuge kosten dort inklusive Versicherung häufig nur 17 bis 45 Euro pro Tag, während in den USA und Kanada durchschnittlich 50 bis 68 Euro fällig werden.

Tipp: Sportlich ist die WM das Ereignis des Jahres, an der Börse ist es der Börsengang von SpaceX. Erfahre mehr darüber: Der größte Börsengang aller Zeiten: Warum SpaceX bald in ETFs landet.

Klag fasst den Unterschied so zusammen: „Mexiko bietet den günstigsten Einstieg und Alltag, die USA haben die teuerste Mobilität an der Küste, aber dafür dank günstiger Flüge die besten Inlands-Optionen.“

Essen, Bier und Trinkgeld summieren sich

Besonders deutlich werden die Preisunterschiede bei den täglichen Ausgaben. Restaurants, Bars und Streetfood sind in Mexiko spürbar günstiger als in den USA oder Kanada. Das gilt auch für Getränke. Für einen halben Liter Bier vom Fass zahlen Besucher in Mexiko häufig lediglich 1,25 bis 2,50 Euro, während in den USA und Kanada rund fünf Euro üblich sind.

Für XTB-Analyst Jens Klag ist deshalb klar: „Beim täglichen Konsum ist Mexiko den USA und Kanada klar überlegen.“ Das gelte gleichermaßen für Restaurants, Bars und Streetfood-Angebote.

Hinzu kommt die Trinkgeldkultur. Während in den USA und Kanada Trinkgelder von 15 bis 20 Prozent vielerorts als selbstverständlich gelten, sind in Mexiko rund zehn Prozent üblich. Gerade bei längeren Aufenthalten kann das die Reisekasse spürbar entlasten.

Kostenvergleich pro Tag und einzelner Person bei der WM 2026

Kategorie USA Kanada Mexiko Unterkunft ca. 220 bis 350 Euro ca. 180 bis 300 Euro ca. 80 bis 150 Euro Essen und Trinken ca. 70 bis 110 Euro ca. 60 bis 90 Euro ca. 30 bis 50 Euro Mobilität ca. 40 bis 70 Euro ca. 30 bis 50 Euro ca. 15 bis 30 Euro Trinkgeld ca. 15 bis 25 Euro ca. 12 bis 20 Euro ca. 5 bis 10 Euro Gesamt (pro Tag) ca. 345 bis 555 Euro ca. 280 bis 460 Euro ca. 130 bis 240 Euro Quelle: XTB

Mexiko ist der Preis-Leistungs-Sieger der WM 2026

Unter dem Strich ergibt sich ein eindeutiges Bild. Mexiko bietet deutschen Fans die höchste Kaufkraft, die günstigsten Unterkünfte und die niedrigsten Alltagskosten. Kanada landet im Mittelfeld, während die USA insbesondere in den großen Küstenstädten die teuerste Option darstellen. Für Fans mit mehreren Stadionbesuchen hat Klag deshalb einen konkreten Rat: „Ein sinnvoller Ansatz ist es, den Großteil der Zeit in Mexiko zu verbringen und gezielt einzelne Spiele in den USA oder Kanada zu besuchen.“

Tipp: Ähnlich wie bei der Aufteilung der WM-Spiele sind auch in den Weltindizes die USA stark vertreten. Prüfe jetzt mit dem extraETF Portfolio Tracker deinen US-Anteil.

Allerdings könnte die Rechnung bis zum Turnier noch beeinflusst werden. Steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen verteuern Flüge, Transporte und touristische Dienstleistungen weltweit. Für Reisende bleibt eine frühzeitige Planung daher entscheidend. Wie Klag betont, seien geopolitische Entwicklungen ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor, da sie die gesamte Reisekette vom Flugticket bis zum Restaurantbesuch beeinflussen können.

Wer die WM 2026 live erleben und dabei möglichst viel Fußball für sein Geld bekommen möchte, dürfte nach den Ergebnissen der Analyse vor allem in Mexiko die besten Bedingungen vorfinden.