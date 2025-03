So beeinflusst das Risiko die Rendite deiner Geldanlage

Aktien sind bekannt für ihre langfristig hohen Renditen. Im Durchschnitt kannst du hier eine reale Rendite von etwa 5,7 Prozent pro Jahr erwarten. Doch das Risiko, gemessen an der Volatilität, liegt bei 15 bis 20 Prozent. Das bedeutet, dass es in einzelnen Jahren sowohl zu starken Gewinnen als auch zu hohen Verlusten kommen kann. Das Zahlen stammen aus einer Studie von Credit Suisse und dem Deutschen Aktieninstitut und beziehen sich auch den Zeitraum von 1900 bis heute.

Selbst bei breiter Streuung lässt sich das Risiko einer Aktienanlage nicht ausschalten. Zuletzt rauschten die Kurse etwa deutlich nach unten als die Corona-Pandemie noch nicht im Griff war. Selbst Welt-ETFs gaben der Spitze um 34 Prozent nach. Heute stehen die Kurse wesentlich höher als vor der Pandemie. Der Blick in den Rückspiegel zeigt: Welt-ETFs haben sich bisher immer erholt und selbst nach heftigen Krisen immer wieder neue Rekordstände erreicht. Hierbei ist ein Blick auf das Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts (DAI) ratsam. Demnach hätte selbst der größte Pechvogel nach spätestens gut zehn Jahren einen Gewinn eingefahren. Bei der Aktienanlage solltest du also mindestens in solchen Zeiträumen denken.

Anleihen eignen sich gut, wenn du dein Kapital schützen und dennoch eine gewisse Rendite erzielen möchtest. Sie sind weniger anfällig für extreme Schwankungen, jedoch besteht das Risiko, dass die Inflation deine Erträge aufzehrt. Besonders Staatsanleihen aus stabilen Ländern wie Deutschland gelten als sehr sicher. Für die Stabilität deines Depots kannst du auf einen globalen Anleihen-ETF setzen.

Tipp: Mit dem Mit dem Risikorechner ermittelst du, wie hoch der Anleihenanteil in deinem Depot sein sollte. Schau dir auch gleich unseren Depot-Vergleich an.

Bankeinlagen: Sicherheit ohne Wachstum

Das Zinsniveau ist in Europa aktuell wieder auf dem Rückmarsch. Doch wirklich hohe Zinsen winken bei klassischen Bankprodukten ohnehin nicht mehr. Bankeinlagen wie Tagesgeld oder Festgeld bieten dir maximale Sicherheit, zumindest sofern du bei einer solventen Bank bist, die in einem Land mit guter Einlagensicherung sitzt. Dein Kapital ist durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, und das Risiko von Schwankungen ist nahezu null. Allerdings ist die Rendite kaum der Rede wert. Tatsächlich liegt sie oft unterhalb der Inflationsrate, was bedeutet, dass dein Geld langfristig an Kaufkraft verliert. Bankeinlagen eignen sich vor allem für kurzfristige Liquidität oder als Notgroschen, sollten jedoch keine längerfristige Anlageoption darstellen.

Tipp: Nutze gleich unseren Nutze gleich unseren Tagesgeld-Vergleich und Festgeld-Vergleich , um dein Geld sinnvoll zu parken.

Fazit: Mehr Rendite, mehr Risiko

Chance und Risiko sind ständige Gegenspieler. Birgt eine Aktie hohe Risiken, so ist deshalb eine hohe Rendite möglich, aber auch eine völlig verkorkste Entwicklung möglich. Dennoch solltest du Aktie als attraktivste Anlage nutzen, aber nur mit breit gestreuten ETFs. Nur so kannst du die Chancen der Kapitalmärkte heben, ohne jedoch Schiffbruch erleiden zu müssen. Im Gegenteil: Auf lange Sicht konnte der globale Aktienmarkt nach jeder Krise gestärkt hervortreten und neue Höchststände erklimmen. Um deinem Depot mehr Stabilität zu verleihen, kannst du zusätzlich auf risikoärmere Assetklassen wie Anleihen-ETFs wählen. Tagesgeld ist schließlich geeignet für das Parken von Geld.