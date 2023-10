Diese ETF-Portfolios kannst du ganz einfach nachbauen

Die ETF-Portfolios – einige Möglichkeiten

Für Anleger, die ihre Gesamtkostenquote niedrig halten möchten, um ihre Nettorendite zu maximieren, können Weltportfolios mittels ETFs eigenständig und unkompliziert nachgebildet werden. Folgend gibt es einige interessante Angebote renommierter Finanzexperten. Alle Portfolios lassen sich mit ETFs nachbauen und ordnen sich dem rein passiven Ansatz unter. Das typische 1-ETF oder 2-ETF Weltportfolio sind vielen aus den vorherigen Ausgaben bekannt. Im Folgenden einige Beispiele einfach zu gestaltende ETF Portfolios unter Einbeziehung von Anleihen oder Geldmarktwerten. Auch halten wir für Dividendeninvestoren eine interessante Zusammenstellung für eine monatliche Ausschüttung bereit.

Das „andere“ 70:30 Portfolio nach Gerd Kommer

Die einfachste Variante ist eines der 70:30 Weltportfolios nach Gerd Kommer. Dabei beschränkt sich die Strategie nicht nur auf die Anlageklasse Aktien. Mit nur zwei ETFs kann der Anleger das weltweit breit gestreute Portfolio nachbilden und das Risiko auf Aktien und Anleihen verteilen. Das Weltportfoliokonzept mit dem MSCI ACWI IMI deckt rund 98 Prozent des Weltmarktes ab, inklusive Small Caps und den Schwellenländern. Auch den FTSE All Word von Vanguard kann der Anleger als Alternative nehmen. In den letzten beiden Jahren verhielten sich Anleihen im historischen Rückblick untypisch in Bezug auf Aktien, könnten aber aufgrund der aktuellen Zinslage wieder interessanter werden. Neben dem 70 Prozent Aktienanteil, reihen sich 30 Prozent Anleihen in das 70:30 Gerd Kommer Portfolio ein. Auch diese prozentuale Gewichtung kann je nach Gusto individuell angepasst werden. Durch diese Entscheidungsfreiheit kann das Investment je nach Bedarf noch konservativer gestaltet werden.

Nachbilden lässt sich dieses Portfolio wie beschrieben mit einem weltweit, breit gestreuten ETF aus Industrie,- und Schwellenländer und optional auch noch Small Caps. Ergänzt durch einen Anleihen Mix aus Staatsanleihen der Eurozone mit AAA Rating. Beispielsweise kann man hier den Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y nutzen.

Pantoffel-Portfolio

Eine zweite Strategie trägt den illustren Namen „Pantoffel Portfolio“. Diese Portfolio ist für seine günstige Gesamtkostenquote sowie seine einfache Zusammensetzung bekannt. In seinen Grundzügen besteht das Portfolio aus einem ETF auf den Weltindex MSCI World gepaart mit einem Zinsbaustein. Der Zinsbaustein nimmt im Vergleich zu anderen Portfolios eine entscheidende Position ein und lässt sich entweder mittels Tagesgeldkonten oder Anleihen abbilden.

In der aktuellen Zinsperiode kann dieser Ansatz aufgrund der verbesserten Angebote an den Finanzmärkten lukrativ sein. Das Pantoffel Portfolio eignet sich zur Einmalanlage sowie als Sparplan. Das Portfolio gibt es in verschiedenen Varianten. Je nach Anlegertyp und Risikoneigung lässt sich dieses in seiner prozentualen Gewichtung leicht abändern.

Das „Jeden Monat Dividenden Portfolio“

Der Name verrät bereits den Sinn und Zweck dieser Zusammenstellung. Dieses Portfolio eignet sich für Anleger, die jeden Monat eine Dividende auf ihrem Konto erhalten möchten. Im Idealfall bieten diese ETFs eine lukrative Ausschüttungsquote. Mit nur drei ETFs lässt sich auf eine monatliche Ausschüttung zurückgreifen.

Auch für Dividendeninvestoren, die regelmäßige Ausschüttungen anstreben, erhöht eine Streuung auf verschiedene Länder und Sektoren den Sicherheitsfaktor. Ein Beispiel von drei ETFs, welche sich für diese Strategie eignen:

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8G)

(WKN: A1T8G) iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) WKN: A0F5UH)

WKN: A0F5UH) Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (WKN: A2AHZU

Jedoch ist zu erwähnen, dass sich noch viele andere ETFs für diese Strategie eignen können. Eine ETF-Suchmaschine für eine alternative Zusammensetzung findest du auf unserer Webseite.