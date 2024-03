Amundi bietet jetzt den kostengünstigsten Welt-ETF

Der All-Country-ETF ist ein echter Klassiker unter den Welt-ETFs. Amundi bietet nun das günstigste Produkt dieser Gattung an.

Den MSCI World kennt wohl mittlerweile fast jeder Welt-ETF-Fan. Doch noch breiter legst du mit einem All-Country-ETF an. Dieser beinhaltet neben Industrie- auch noch Schwellenländer. Genau ein solches Produkt gibt es jetzt unschlagbar günstig. Denn Amundi baut mit dem Amundi Prime All Country World UCITS ETF (WKN: ETF150) sein Aktien-ETF-Angebot aus. Der auf Xetra gelistete ETF bietet Anlegern ein kosteneffizientes, breit diversifiziertes Aktienengagement in Industrie- und Schwellenländern. Nicht zuletzt wegen des Indexanbieters Solactive kann der ETF so günstig angeboten werden. So ist der ausschüttende ETF mit einer Verwaltungsgebühr von 0,07 Prozent der kostengünstigste All-Country-ETF auf dem europäischen Markt.