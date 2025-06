Ist das die wesentlich ausgewogenere Alternative zum MSCI World?

Du willst global anlegen, aber der MSCI World liefert dir derzeit ein zu hohes Klumpenrisiko? Dann könnte dieser ETF für dich in Frage kommen.

Der MSCI World ist der Klassiker schlechthin. Wie der Name schon sagt, bekommst du darüber einen breiten Mix über Branchen und Länder hinweg. Oder etwa doch nicht? „Dem ist nicht so. Mehr als 65 Prozent des Index entfallen auf US-Unternehmen. Innerhalb dieser sind die Technologieunternehmen noch einmal besonders stark vertreten. Wer in den MSCI World investiert, ist damit stark vom US-Markt abhängig. Der Index bietet somit weniger Diversifikation als der Name vermuten lässt“, sagt Andreas Heinrich, Leiter Portfoliomanagement der Hansen & Heinrich AG in Berlin.