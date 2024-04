Deshalb raten Experten jetzt: Kauft globale Aktien

Das starke Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im ersten Quartal 2024 leicht Richtung Trend-Wachstum abgekühlt, gleichzeitig deuten wichtige Indikatoren darauf hin, dass sich die Lage in anderen Regionen wie Europa und Japan aufhellt. Dank der immer noch engen Arbeitsmärkte und sinkenden Inflationsraten haben die Verbraucher Geld zum Ausgeben. Dies schafft nach längerer Flaute die Voraussetzungen für einen Aufschwung im globalen Warenzyklus.

Globale Aktien profitieren vom aktuellen Umfeld

„Unserer Ansicht nach ist eine Übergewichtung globaler Aktien der beste Weg, um vom aktuellen makroökonomischen Umfeld zu profitieren“, sagt Brown. US-Aktien sind zwar teuer, aber das die gesamtwirtschaftliche Lage und die Ertragsaussichten bleiben sehr gut. Besonders attraktiv für Aktieninvestments sind zyklische Regionen wie Europa und Japan, die vom Aufwind in Wirtschaft und der globalen Produktion sowie günstigeren Bewertungen profitieren. Die defensiven Märkte Schweiz und Großbritannien hat Brown hingegen im Untergewicht.

Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM, ergänzt: „Die starke Performance der US-Aktien, vor allem durch die führenden sieben Technologieunternehmen, hat auch das Interesse an Japan und Europa als zyklische Beimischung im Portfolio geweckt. Japan, traditionell als taktische Ergänzung betrachtet, zeigt schnelle Reaktionen auf positive Entwicklungen und bietet mit seinen exportorientierten Unternehmen sowie attraktiven Bewertungen gute Investitionsmöglichkeiten. Warren Buffetts positive Einschätzung des japanischen Marktes vor etwa einem Jahr unterstützt die Argumente für eine Investition. Trotz geringer Vertretung in vielen Portfolios bietet Japan aufgrund seines geringen Anteils am MSCI-World-Index eine attraktive Diversifikationsmöglichkeit. Angesichts der hohen US-Exposition im MSCI World könnte eine gezielte Investition in Japan eine vielversprechende Ergänzung für Anleger sein, die bisher vor allem auf europäische Aktien gesetzt haben.“