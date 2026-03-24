Die besten Anbieter für ETF-Sparpläne 2026: Hier lohnt sich sparen
ETF-Sparpläne bleibt ein wichtiges Werkzeug für den langfristigen Vermögensaufbau. Das sind dafür derzeit die Top-Anbieter.
Trotz baldiger Besserung bei Altersvorsorge in Form des geplanten Altersvorsorgedepots führt weiterhin kein Weg am ETF-Sparplan vorbei. Die gute Nachricht für Anleger: Die Angebote werden immer besser – und vor allem günstiger. Der aktuelle ETF-Sparplan-Test von extraETF zeigt: Kostenlose Sparpläne sind mittlerweile Standard. Und die Auswahl war noch nie so groß wie heute. Doch welche Anbieter sind wirklich die besten?
ETF-Sparpläne 2026: Kosten sind kaum noch ein Thema
Noch vor wenigen Jahren waren Gebühren für Sparpläne üblich. Heute sieht das anders aus. So sind bei 14 von 20 getesteten Brokern ETF-Sparpläne komplett kostenlos. 16 Anbieter führen das Depot kostenlos. Teilweise sind tausende ETFs ohne Gebühren besparbar.
Das heißt für dich: Gebührenpflichtige ETF-Sparpläne sind aus Anlegersicht nicht mehr notwendig.
Warum ETF-Sparpläne so beliebt sind
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. ETF-Sparpläne bieten klare Vorteile:
- Automatisierter Vermögensaufbau
- Breite Diversifikation über globale Märkte
- Einstieg bereits ab kleinen Beträgen (oft ab 1 Euro)
- Hohe Flexibilität bei Sparrate und Anpassungen
Wir nehmen mit: Gerade für Einsteiger sind ETF-Sparpläne damit der einfachste Zugang zum Kapitalmarkt.
|Tipp: Wo lohnt es sich einen ETF-Sparplan zu führen? Alle Testergebnisse, Bewertungen und weitere Anbieter findest du in der Extra-Magazin-Ausgabe 2/2026. Hier geht es zum Shop.
Neobroker dominieren – aber Direktbanken holen auf
Ein Blick auf die Empfehlungen zeigt schnell die Bedeutung von Neobrokern. Sie treiben die Entwicklung voran, bieten oft komplett kostenlose Sparpläne und überzeugen mit einer großen Auswahl. Aber auch Direktbanken bieten solide Angebote und haben aufgeholt. Zudem bieten sie zusätzlich klassischen Bankservice.
|Tipp: Nutze gleich den ETF-Sparplan-Vergleich. Regelmäßiges Sparen mit ETFs spricht sich herum, wie unsere ETF-Sparplan-Studie zeigt.
Die Top-Anbieter im Kurzcheck
Schauen wir uns die Empfehlungen bestehend aus sechs Neobrokern und einer Direktbank an:
Scalable Capital
- Tausende ETF-Sparpläne (nahezu komplette Marktabdeckung)
- Sparpläne kostenlos
- Depotführung kostenlos
- Sparrate ab 1 Euro möglich
- Seit Kurzem bietet Scalable Capital ein Top-Tagesgeld *
=> Scalable Capitel ETF-Sparplan Test
Trade Republic
- Sehr große ETF-Auswahl
- Alle Sparpläne kostenlos
- Depot kostenlos
- Sparrate ab 1 Euro
- Einfach bedienbare App
=> Trade Republic ETF-Sparplan Test
Traders Place
- Tausende kostenlose ETF-Sparpläne
- Kostenloses Depot
- Sparpläne ab 1 Euro
- Gute Kombination aus Angebot, Kosten und Service
=> Traders Place ETF-Sparplan-Test
Flatex
- Große ETF-Auswahl
- Viele kostenlose Sparpläne
- Kostenloses Depot
- Auch für Einmalkäufe attraktiv
N26
- ETF-Sparpläne ab 1 Euro
- Kostenloses Depot
- Tausende ETFs verfügbar
- Moderne App + Banking integriert
Finanzen.net Zero
- Komplett kostenlose Sparpläne
- Kostenloses Depot
- Große ETF-Auswahl
- Solider Service im Test
=> Finanzen.net Zero ETF-Sparplan Test
Consorsbank
- Über 1.700 kostenlose ETF-Sparpläne
- Kostenloses Depot
- Sparpläne ab 10 Euro
- Vollbank mit umfassendem Service
=> Consorsbank ETF-Sparplan Test
Fazit: Viel Leistung – kaum noch Kosten
Der ETF-Sparplan-Markt hat 2026 ein neues Niveau erreicht. Kostenlos ist Standard, die Auswahl ist riesig. Die Top-Anbieter unterscheiden sich vor allem bei Service und Nutzung. Mit den sieben empfohlenen Brokern findet jeder Anleger die passende Lösung – egal ob Einsteiger, Kostenoptimierer oder Bankkunde. Wenn du schließlich deinen Sparplan eingerichtet hast, solltest du zur Überwachung den extraETF Portfolio Tracker nutzen.