Die besten Anbieter für ETF-Sparpläne 2026: Hier lohnt sich sparen

ETF-Sparpläne 2026: Kosten sind kaum noch ein Thema

Noch vor wenigen Jahren waren Gebühren für Sparpläne üblich. Heute sieht das anders aus. So sind bei 14 von 20 getesteten Brokern ETF-Sparpläne komplett kostenlos. 16 Anbieter führen das Depot kostenlos. Teilweise sind tausende ETFs ohne Gebühren besparbar.

Das heißt für dich: Gebührenpflichtige ETF-Sparpläne sind aus Anlegersicht nicht mehr notwendig.

Warum ETF-Sparpläne so beliebt sind

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. ETF-Sparpläne bieten klare Vorteile:

Automatisierter Vermögensaufbau

Breite Diversifikation über globale Märkte

Einstieg bereits ab kleinen Beträgen (oft ab 1 Euro)

Hohe Flexibilität bei Sparrate und Anpassungen

Wir nehmen mit: Gerade für Einsteiger sind ETF-Sparpläne damit der einfachste Zugang zum Kapitalmarkt.

Tipp: Wo lohnt es sich einen ETF-Sparplan zu führen? Alle Testergebnisse, Bewertungen und weitere Anbieter findest du in der Extra-Magazin-Ausgabe 2/2026. Hier geht es zum Shop.

Neobroker dominieren – aber Direktbanken holen auf

Ein Blick auf die Empfehlungen zeigt schnell die Bedeutung von Neobrokern. Sie treiben die Entwicklung voran, bieten oft komplett kostenlose Sparpläne und überzeugen mit einer großen Auswahl. Aber auch Direktbanken bieten solide Angebote und haben aufgeholt. Zudem bieten sie zusätzlich klassischen Bankservice.

Tipp: Nutze gleich den ETF-Sparplan-Vergleich. Regelmäßiges Sparen mit ETFs spricht sich herum, wie unsere ETF-Sparplan-Studie zeigt.

Die Top-Anbieter im Kurzcheck

Schauen wir uns die Empfehlungen bestehend aus sechs Neobrokern und einer Direktbank an:

Scalable Capital

Tausende ETF-Sparpläne (nahezu komplette Marktabdeckung)

Sparpläne kostenlos

Depotführung kostenlos

Sparrate ab 1 Euro möglich

Seit Kurzem bietet Scalable Capital ein Top-Tagesgeld *

=> Scalable Capitel ETF-Sparplan Test

Trade Republic

Sehr große ETF-Auswahl

Alle Sparpläne kostenlos

Depot kostenlos

Sparrate ab 1 Euro

Einfach bedienbare App

=> Trade Republic ETF-Sparplan Test

Traders Place

Tausende kostenlose ETF-Sparpläne

Kostenloses Depot

Sparpläne ab 1 Euro

Gute Kombination aus Angebot, Kosten und Service

=> Traders Place ETF-Sparplan-Test

Flatex

Große ETF-Auswahl

Viele kostenlose Sparpläne

Kostenloses Depot

Auch für Einmalkäufe attraktiv

=> Flatex ETF-Sparplan Test

N26

ETF-Sparpläne ab 1 Euro

Kostenloses Depot

Tausende ETFs verfügbar

Moderne App + Banking integriert

=> N26 ETF-Sparplan-Test

Finanzen.net Zero

Komplett kostenlose Sparpläne

Kostenloses Depot

Große ETF-Auswahl

Solider Service im Test

=> Finanzen.net Zero ETF-Sparplan Test

Consorsbank

Über 1.700 kostenlose ETF-Sparpläne

Kostenloses Depot

Sparpläne ab 10 Euro

Vollbank mit umfassendem Service

=> Consorsbank ETF-Sparplan Test

Fazit: Viel Leistung – kaum noch Kosten

Der ETF-Sparplan-Markt hat 2026 ein neues Niveau erreicht. Kostenlos ist Standard, die Auswahl ist riesig. Die Top-Anbieter unterscheiden sich vor allem bei Service und Nutzung. Mit den sieben empfohlenen Brokern findet jeder Anleger die passende Lösung – egal ob Einsteiger, Kostenoptimierer oder Bankkunde. Wenn du schließlich deinen Sparplan eingerichtet hast, solltest du zur Überwachung den extraETF Portfolio Tracker nutzen.