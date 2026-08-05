Deutschland: AAA-Rating in Gefahr? Das bedeutet es für deinen Anleihe-ETF

Deutschland wird vorerst noch nicht herabgestuft

Noch ist es nicht so weit: Fitch bestätigte das AAA-Rating im Mai 2026 mit stabilem Ausblick, auch S&P hält an der Bestnote fest. Trotzdem sollten Anleger mit Anleihe-ETFs verstehen, was eine mögliche Herabstufung für ihr Portfolio bedeuten würde.

Was sagt ein AAA-Rating überhaupt aus?

Ein Kreditrating bewertet die Fähigkeit eines Staates, seine Schulden vollständig und pünktlich zurückzuzahlen. AAA beziehungsweise Aaa ist die höchste Stufe und signalisiert ein minimales Ausfallrisiko. Deutschland profitiert dabei von seiner großen Volkswirtschaft, soliden Staatsfinanzen und hoher institutioneller Stabilität – Bundesanleihen gelten deshalb als besonders sicher und dienen in der Eurozone als Referenzwert. Merke: Ein Ratingverlust würde nicht bedeuten, dass Deutschland zahlungsunfähig wird: Selbst AA+ steht noch für sehr hohe Kreditwürdigkeit. Es wäre aber ein deutliches Warnsignal.

Warum gerät die deutsche Bonität unter Druck?

Der Staat benötigt hohe Summen für Verteidigung, Infrastruktur, Klimaschutz, den sozialen Bereich und den demografischen Wandel – während die Wirtschaft seit Jahren kaum wächst. Der Sachverständigenrat stellte in seinem Jahresgutachten 2024/25 fest, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den vorangegangenen fünf Jahren real insgesamt nur um 0,1 Prozent gewachsen war; erst für 2026 erwarteten mehrere Institute eine leichte Erholung. Doch dann kam der Iran-Krieg und die Aussichten trübten sich erneut ein.

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Ein wesentlicher Treiber der steigenden Verschuldung ist das sogenannte Sondervermögen: Mit der Grundgesetzänderung vom März 2025 schuf der Bund das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) über 500 Milliarden Euro und nahm Verteidigungsausgaben oberhalb eines Sockelbetrags von der Schuldenbremse aus. Hinzu kommt das bereits 2022 separat eingerichtete Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro Kreditrahmen. Beide erlauben zusätzliche, kreditfinanzierte Ausgaben außerhalb des regulären Haushalts und der klassischen Schuldenbremse – das treibt die Schuldenquote.

Steigen die Schulden dauerhaft schneller als die Wirtschaftsleistung, verschlechtert sich die Schuldentragfähigkeit; hinzu kommen wachsende Renten- und Zinsausgaben. Ratingagenturen achten deshalb vor allem darauf, ob die Regierung einen glaubwürdigen Konsolidierungsplan vorlegt.

Konkret lag die Schuldenquote Ende 2025 laut Bundesbank bei 63,5 Prozent des BIP – 1,3 Prozentpunkte mehr als 2024 und das sechste Jahr in Folge über der Maastricht-Grenze von 60 Prozent; nach Eurostat war sie im ersten Quartal 2026 bereits leicht höher.

Ein einzelnes schwaches Haushaltsjahr führt normalerweise noch nicht zu einer Abstufung – problematisch wird es, wenn steigende Defizite, niedriges Wachstum und fehlende Reformen über mehrere Jahre zusammenkommen.

Eine Abstufung könnte Deutschlands Zinskosten erhöhen

Verliert Deutschland sein AAA-Rating, könnten Investoren für neue Bundesanleihen höhere Renditen verlangen – der Bund müsste mehr Zinsen zahlen. Die Wirkung träte schrittweise ein: Bestehende Anleihen behalten ihre vereinbarten Zinsen, höhere Kosten entstehen vor allem bei neuen Schulden und Refinanzierungen. Langfristig bliebe weniger Geld für Investitionen, Sozialleistungen oder Steuerentlastungen – auch Bundesländer, Förderbanken und staatsnahe Unternehmen könnten höhere Finanzierungskosten spüren.

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Ein Blick auf Frankreich zeigt die Größenordnung: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte Ende Mai 2026 mit rund 3,06 Prozent, die vergleichbare OAT (Französische Staatsanleihe) mit rund 3,75 Prozent – ein Aufschlag von knapp 70 Basispunkten, den sich Frankreich seit seiner Herabstufung „erkauft“. Bei Deutschlands Schuldenstand von rund 2,7 Billionen Euro würde schon eine Verschiebung um wenige Basispunkte spürbare Mehrkosten im Bundeshaushalt bedeuten.

Was passiert mit bestehenden Bundesanleihen?

Steigen nach einer Abstufung die Marktrenditen, fallen im Gegenzug die Kurse bereits ausgegebener Anleihen – ältere, niedrig verzinste Papiere werden weniger attraktiv. Wie stark der Kurs reagiert, hängt vor allem von der Restlaufzeit ab: Lang laufende Anleihen reagieren deutlich empfindlicher als kurz laufende.

Wer eine einzelne Anleihe bis zur Fälligkeit hält, für den sind zwischenzeitliche Kursschwankungen meist wenig relevant – Zins und Nennwert werden trotzdem gezahlt, solange Deutschland zahlungsfähig bleibt. Bei Anleihe-ETFs ist das anders.

Darum können Anleihe-ETFs zunächst unter Druck geraten

Ein Anleihe-ETF hält viele Papiere und tauscht regelmäßig aus, was nicht mehr zum Index passt – anders als eine einzelne Anleihe hat er also keinen festen Rückzahlungstermin. Steigen die Renditen, sinkt zunächst der Wert der bereits gehaltenen Papiere, was sich in fallenden ETF-Kursen zeigt. Besonders anfällig sind Produkte mit langer Laufzeit bzw. hoher Duration.

Langfristig hat ein Zinsanstieg aber auch eine positive Seite: Der ETF reinvestiert auslaufende Anleihen und Erträge zunehmend in höher verzinste Papiere, was die laufende Rendite steigert. Kurzfristig belastend, langfristig oft ertragssteigernd.

Nicht jeder Anleihe-ETF wäre gleich stark betroffen

Entscheidend ist die tatsächliche Zusammensetzung: Ein ETF auf lang laufende Bundesanleihen wäre unmittelbar betroffen, bei einem breiten Eurozone-Staatsanleihen-ETF hängt es vom Deutschland-Gewicht ab. Bei globalen Anleihe- oder Unternehmensanleihen-ETFs ist der direkte Effekt geringer – indirekte Folgen über Marktzinsen, Eurokurs oder Finanzierungskosten europäischer Unternehmen sind aber möglich.

Prüfen solltest du:

Anteil deutscher Staatsanleihen

durchschnittliche Laufzeit und Duration

Kreditqualität der Emittenten

Verteilung auf Staaten und Unternehmen

Fremdwährungsrisiken und Währungsabsicherung

Je länger die Duration, desto stärker reagiert ein ETF auf Zinsänderungen – relevant vor allem, wenn du das Geld kurzfristig brauchst. Solltest du Geld parken wollen, bietet sich auch Tagesgeld an. Zum Tagesgeld-Vergleich.

Was frühere Herabstufungen gezeigt haben

Als Fitch 2023 die USA von AAA auf AA+ abstufte, war das nach S&P (2011) bereits die zweite der drei großen Ratingagenturen, die den USA die Bestnote entzog. Nur Moody’s hielt noch am AAA fest – bis auch diese Agentur die USA 2025 herabstufte. Trotzdem blieben US-Staatsanleihen die liquidesten der Welt, die Marktreaktion war moderat, weil die Schritte weitgehend erwartet worden waren.

Deutlicher war die Reaktion bei Frankreich: Fitch senkte die Bonität im September 2025 von AA- auf A+, begründet mit Haushaltskrise und politischer Instabilität. Die Abstufung war größtenteils eingepreist, dennoch bleibt der Renditeaufschlag gegenüber Deutschland seither strukturell erhöht – ein Zeichen, dass die Folgen einer Abstufung dauerhaft wirken, nicht nur als einmaliger Kurssprung.

Deutschland liegt mit 63,5 Prozent Schuldenquote weit unter den Werten, die bei Frankreich oder den USA zur Abstufung führten. Entscheidend ist ohnehin nicht die absolute Höhe, sondern der Trend und ein glaubwürdiger Konsolidierungspfad.

Warum hektische Verkäufe meist keine gute Idee sind

Eine erwartete Abstufung dürfte teilweise schon vor der offiziellen Entscheidung in den Kursen stecken, da Märkte Wirtschafts- und Haushaltsdaten laufend einpreisen. Kommt sie wie erwartet, bleibt die Marktreaktion meist überschaubar – auch AA+ steht noch für sehr hohe Bonität.

Für langfristige Anleger zählen die tatsächliche Zinsentwicklung, die ETF-Zusammensetzung und der eigene Anlagehorizont mehr als die Schlagzeile. Ein vorschneller Verkauf realisiert Verluste, obwohl höhere Renditen langfristig neue Ertragschancen eröffnen. Ernsthafter wäre erst eine Serie mehrerer Abstufungen – ein Zeichen, dass Deutschland die Schuldenquote nicht stabilisieren kann und das Marktvertrauen nachhaltig sinkt.

So behältst du deine Anleihe-ETFs im Blick

Bei mehreren Depots ist oft nicht sofort erkennbar, wie hoch der Anleihe-Anteil im Gesamtvermögen ist und welche Positionen besonders zinssensitiv sind. Der extraETF Portfolio Tracker schafft hier Transparenz: Er führt deine Depots zusammen, zeigt die Verteilung auf Anlageklassen und die Wertentwicklung über längere Zeiträume im Vergleich zu Strategien oder Benchmarks.

Er nimmt dir keine Anlageentscheidung ab, liefert aber die Übersicht, um Zins- und Bonitätsrisiken einzuordnen und zu prüfen, ob deine Anleihe-ETFs weiterhin zu Anlageziel, Zeithorizont und Risikobereitschaft passen.