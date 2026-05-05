5 Dinge, die du wissen musst, bevor du in Anleihen investierst

1. Zinsen und Kurse bewegen sich bei Anleihen gegensätzlich

Steigende Zinsen führen zu fallenden Anleihekursen – das gilt auch für ETFs.

Gerade in Zinswendephasen kann das zu spürbaren Verlusten führen.

Wichtig für dich: Prüfe die Duration deines ETFs – sie zeigt, wie stark dein Investment auf Zinsänderungen reagiert.

2. Sicherheit hängt von der Bonität ab

Nicht jede Anleihe ist sicher. Unternehmensanleihen oder High-Yield-Bonds bieten höhere Renditen – aber auch höhere Ausfallrisiken.

Merke: Ein Blick in die ETF-Zusammensetzung ist Pflicht.

3. Laufzeit bestimmt dein Risiko

Je länger die Laufzeit, desto höher das Zinsrisiko. Klassische Anleihen-ETFs haben jedoch keine feste Laufzeit – sie investieren kontinuierlich weiter. Das macht sie flexibel, aber weniger planbar. Es gibt jedoch seit einiger Zeit die sogenannten iBonds-ETFs, die genau dieses Problem lösen, wie wir gleich noch sehen werden.

Tipp: Lies dir gleich diesen Beitrag durch: iBonds-ETFs einfach erklärt.

4. Rendite ist mehr als der Kupon

Die tatsächliche Rendite hängt von vielen Faktoren ab: Kaufpreis, Zinsen und Rückzahlung. Bei ETFs solltest du dich an der aktuellen Rendite (Yield) orientieren, nicht am Durchschnittskupon.

5. Währungsrisiken werden oft unterschätzt

Globale Anleihen-ETFs investieren häufig in Fremdwährungen wie US-Dollar. Das heißt für dich: Wechselkurse können deine Rendite spürbar beeinflussen – positiv wie negativ.

Die Lösung für viele Probleme: iBonds ETFs

Viele der genannten Herausforderungen lassen sich mit den sogenannten iBonds ETFs gezielt adressieren. Diese kombinieren die Vorteile von Einzelanleihen mit der Flexibilität von ETFs:

Feste Laufzeit: Du weißt genau, wann dein Investment endet

Du weißt genau, wann dein Investment endet Planbare Erträge: Bessere Kalkulierbarkeit als bei klassischen Anleihen-ETFs

Bessere Kalkulierbarkeit als bei klassischen Anleihen-ETFs Breite Diversifikation: Viele Anleihen in einem ETF

Viele Anleihen in einem ETF Einfache Handelbarkeit: Börsentäglich kauf- und verkaufbar

Börsentäglich kauf- und verkaufbar Ideal für Zinsstrategien: Perfekt für den Aufbau einer Anleihen-Leiter (Durch die gestaffelten Fälligkeiten – wie die Sprossen einer Leiter – wird regelmäßig Kapital frei)

Das heißt: Besonders für Anleger mit konkreten Anlagezielen (z. B. in drei bis fünf Jahren) sind iBonds eine spannende Option.

So behältst du den Überblick: extraETF Portfolio Tracker

Laufzeiten, Bonitäten, Währungen und Zinsrisiken wirken gleichzeitig. Hier spielt der extraETF Portfolio Tracker seine Stärke aus: Zum einen erhältst du Transparenz über dein Risiko: Du siehst auf einen Blick deine Zins- und Bonitätsstruktur. Wie hoch ist dein Anleihen-Anteil wirklich? Auch die Asset-Allokation behältst du im Blick. Die Portfolio-Analyse führt dir außerdem schnell vor Augen, ob Klumpenrisiken und Ungleichgewichte vorherrschen. Und natürlich gibt es auch ein Performance-Tracking: Verfolge, wie sich dein Anleihenanteil entwickelt.

Wie viel Anleihe-ETF passt zu dir?

Die entscheidende Frage ist nicht nur ob, sondern wie viel du investieren solltest – gerade, wenn du nicht mehr ganz jung bist und auch die Sicherheit in den Fokus rückt. Der optimale Anleihen-Anteil hängt im Wesentlichen vom Risikoprofil, dem Anlagehorizont sowie dem Renditeziel ab. Mit dem Risikokapazitätsrechner findest du den für perfekten Mix heraus.

Fazit: Anleihen strategisch einsetzen

Anleihen sind zurück – aber sie sind kein Selbstläufer. Wer die Mechanismen versteht, kann Risiken gezielt steuern, Erträge stabilisieren und sein Portfolio robuster aufstellen. iBonds ETFs bieten dabei eine besonders interessante Lösung für planbare Investments. Tools wie der extraETF Portfolio Tracker helfen dir, den Überblick zu behalten. So wird aus „langweiligen Anleihen“ ein echter strategischer Baustein in deinem Portfolio.