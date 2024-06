Das bedeutet der EZB-Zinsentscheid für dein Anleihen-Investment

Tut sie es oder tut sie es nicht? Senkt die EZB am Donnerstag tatsächlich die Zinsen, sind das die Folgen für Anleihen und Anleihen-ETFs.

Ob Ludwig Wittgenstein sich eingehend mit Zentralbanken beschäftigt hat, darf bezweifelt werden. Der Philosoph ist bekannt für sein Zitat ‚Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt‘. Bei Wordings von Fed-Präsident Jerome Powell oder EZB-Chefin Christine Lagarde dürfte er eine krasse Grenzerfahrung machen. Gern halten sich die Währungshüter kryptisch: Lohndynamik, Inflationsdruck und Zinspfad sind da noch die verständlichsten Ausdrücke. Vergleichsweise klar positionierte sich in der vergangenen Woche hingegen EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, der in einem Interview mit der Financial Times sagte, dass es genug Anzeichen gebe, um „Restriktionen“ zu entfernen „wenn es keine großen Überraschungen gibt“. Kommt es also zu einer Zinssenkung am Donnerstag (06. Juni)? Schön und gut, doch was bedeutet das jetzt für deine Geldanlage im Allgemeinen und Anleihen im Speziellen?

Losgelöst vom Für und Wider einer aktuellen Zinssenkung: Der Zins * ist der Preis des Geldes und das wichtigste Barometer ist der Leitzins der jeweiligen Zentralbank. In Europa wacht darüber die Europäische Zentralbank (EZB). Seit September 2023 beläuft sich die Notiz auf 4,5 Prozent. Im Raum steht nun eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Die US-amerikanische Federal Reserve Bank (Fed) berät übrigens in der Folgewoche über ihr weiteres Vorgehen. Erwartet wird, dass sich in den USA erst einmal nichts ändert. Ausschlaggebend für Zinserhöhung oder -senkung ist die Geldwertstabilität. Sie wird gemessen an der Inflationsrate. Auf dem Höhepunkt lag diese in der Eurozone im Herbst 2022 bei mehr als zehn Prozent. In Deutschland erreichte sie ihr Hoch im Oktober 2022 bei 8,8 Prozent. Seither ist sie auf 2,4 Prozent gefallen (per Ende Mai). In Europa beträgt die auch Teuerung genannte Inflation ebenfalls 2,4 Prozent. Das lässt der EZB Freiraum für eine Zinssenkung. Denn das Inflationsziel liegt langfristig bei zwei Prozent.