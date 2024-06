Sara Devereux (Vanguard): "Wir befinden uns in einer neuen Ära für Anleihen"

Frau Devereux, Sie leiten Vanguards firmeneigene Fixed Income Group. Was macht diese Einheit genau?

Vanguard hat eine lange Geschichte im Bereich festverzinslicher Wertpapiere (Fixed Income). Seit mehr als 40 Jahren zeichnen wir uns als führender Anleihenmanager und umsichtiger Verwalter des Kapitals unserer Anleger aus. Seit unseren Anfängen im Anleihenbereich in den 1980er Jahren haben wir eine breite Palette von Index- und aktiven Fonds und ETFs aufgelegt. Heute sind wir einer der weltweit größten Anleihenmanager mit einem Vermögen von über zwei Billionen US-Dollar in Anleihen weltweit. Und unser Ziel ist einfach: Im Einklang mit der Mission von Vanguard, Anlegern die besten Chancen auf Anlageerfolg zu bieten, stellen wir die Kunden bei allem, was wir tun, an die erste Stelle und haben das Ziel, außergewöhnliche Anlageergebnisse zu erzielen.

Warum wird 2024 Ihrer Meinung nach ein gutes Jahr für die Anleihenmärkte?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns in einer neuen Ära für Anleihen befinden – Bonds are back – und bieten deutlich mehr Wert. Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, aber wie viele Anleger wissen, durchliefen sie eine Phase niedriger Renditen – Zentralbanken auf der ganzen Welt hielten die Leitzinsen nach der globalen Finanzkrise fast ein Jahrzehnt lang auf niedrigem Niveau. Glücklicherweise ist diese Ära vorbei. Heute sehen wir Renditen auf einem Niveau, das wir schon lange nicht mehr gesehen haben, und da die Anfangsrenditen ein guter Indikator für zukünftige Renditen sind, haben sich unsere langfristigen Renditeerwartungen für festverzinsliche Wertpapiere verbessert. In diesem Zusammenhang halte ich es für wichtig zu beachten, dass die heutigen Anleihen mit gesunden Kuponzahlungen ausgestattet sind, die die Renditen stützen und einen stetigen Ertragsstrom bieten, was bedeutet, dass sich die Anleger nicht so sehr auf Kurssteigerungen verlassen müssen.

Tipp: Wie funktionieren eigentlich Anleihen und was ist bei ihnen zu beachten. Alles zu Anleihen in unserem Wissensbereich.

Für mich sieht es so aus, als stünden wir vor sehr heterogenen Herausforderungen. Einerseits neigt Jerome Powell dazu, die Zinssätze auf einem hohen Niveau zu halten. Es sieht nicht so aus, als würde er dazu neigen, den Zinssatz zu senken. Andererseits hat sich die EZB nun vorgewagt und die Zinssätze gesenkt. Wie nehmen Sie die unterschiedliche Herangehensweise wahr?

Obwohl wir den Höhepunkt längst überschritten haben, ist der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei, und Sie haben Recht, wenn Sie auf verschiedene Herausforderungen rund um den Globus hinweisen. In den USA war die Inflation hartnäckig, und das Wachstum hat sich überraschend gut gehalten, obwohl die Fed den Leitzins auf 5,5 Prozent angehoben hat. Aus diesem Grund und um das Risiko einer zu schnellen Lockerung zu mindern, sehen wir nicht, dass die Fed es eilig hat, die Zinsen zu senken – unser Basisszenario ist, dass sie das ganze Jahr über abwarten wird, um mehr Vertrauen zu gewinnen, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zu zwei Prozent ist. In Europa sehen wir das anders, was auch durch die kürzlich erfolgte Zinssenkung der EZB unterstrichen wurde. Dies liegt vor allem daran, dass sich das makroökonomische Umfeld in Europa stark von dem in den USA unterscheidet – das Wachstum im Euroraum war schwach und bleibt unter dem Trend, während die Fortschritte bei der Inflation besser waren.

Tipp: Du willst wissen, was der jüngste Zinsentscheid für dein Anleihe-Investment bedeutet? Wir haben alle Entwicklungen in unserer News zusammengefast..

Der Kampf gegen die Inflation zeigt Wirkung. In Europa liegen bei 2,4 Prozent in den USA bei 3,4 Prozent. Was erwarten Sie von der weiteren Entwicklung?

In den USA befinden wir uns in einer Situation, die wir gerne als „hard yard“ bezeichnen. Wir haben gesagt, dass die letzte Meile der Inflation die schwierigste sein würde, und das sehen wir jetzt. Obwohl es im Vergleich zu vor zwei Jahren um diese Zeit bedeutende Fortschritte gegeben hat, wird die Inflation – insbesondere im Dienstleistungssektor – wahrscheinlich hartnäckig bleiben da die Wirtschaft immer noch stark und das Lohnwachstum immer noch hoch ist. Unsere Prognose geht davon aus, dass der Kern-PCE das Jahr mit etwa drei Prozent beenden wird, was über dem Ziel der Fed liegt. In Europa bewegt sich die Inflation bei Energie, Nahrungsmitteln und Kerngütern nun auf einem Niveau, das mit dem Ziel der EZB von zwei Prozent übereinstimmt. Die Dynamik im Dienstleistungssektor hat sich in den letzten Monaten beschleunigt, aber wir erwarten, dass sie sich bis Ende des Jahres auf ein zielkonsistentes Niveau verlangsamen wird. Unsere Prognose für den Euroraum geht davon aus, dass die Gesamtinflation bis Ende des Jahres zwei Prozent erreichen wird, obwohl die unerwartete Hartnäckigkeit bei den Dienstleistungen, höhere Energiepreise und ein schwächerer Euro Aufwärtsrisiken darstellen.

Der Portfoliotracker für Profis: Teste den Teste den extraETF Finanzmanager und hole mit hilfreichen Tools und übersichtlichen Visualisierungen mehr aus deiner Geldanlage heraus.

Was raten Sie Privatanlegern, wenn es um Anleihen in diesem herausfordernden Umfeld geht?

Ich denke, es ist wichtig, dass Anleger diszipliniert bleiben und sich auf das konzentrieren, was sie kontrollieren können, nämlich ihre Vermögensallokation. Und wie ich bereits erwähnt habe, sind Anleihen ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Unabhängig davon, ob es sich um Fonds, ETFs, passiv oder aktiv handelt, habe ich die Anleger ermutigt, Anleihen in ihren Portfolios zu überdenken. Mein zweiter Ratschlag ist, nicht zu versuchen, den Markt zu timen. Es ist schwierig, die Zentralbankpolitik vorherzusagen und zu versuchen, Zinssätze zeitlich festzulegen, und die gute Nachricht ist, dass die Anleger das gar nicht müssen – sie haben jetzt die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erzielen, und da die Erträge wieder in festverzinslichen Wertpapieren liegen, ist das ein hervorragender Puffer für jede Preisvolatilität, die wir kurzfristig sehen könnten.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

Bonds are back – schön und gut. Doch wie sieht denn die richtige Allokation für Anleihen in einem Multi-Asset-Portfolio aus?

Der erste Schritt ist die Allokation – nehmen Sie Anleihen in das Portfolio auf. Danach sind einige Faktoren zu berücksichtigen, wie z. B. Ihr Anlagehorizont und Ihre Risikotoleranz, die beide von Anleger zu Anleger unterschiedlich sind und die Vermögensallokation beeinflussen können. Multi-Asset-Produkte wie unsere LifeStrategy-ETFs bieten eine Reihe unterschiedlicher Anleihen- und Aktienallokationen, um die Bedürfnisse der Anleger in einem einzigen Portfolio zu erfüllen. Wenn ein Anleger beispielsweise risikoavers ist oder kurz vor dem Ruhestand steht, kann er sich für die 80-Prozent-Anleihen- und 20-Prozent-Aktienstrategie entscheiden oder eben genau umgekehrt für den risikotoleranteren Anleger mit längerem Zeithorizont. Die kurze Antwort lautet also, es hängt wirklich vom Anleger ab.

Egal, um welchen Anlegertyp es sich handelt, Aktien und Anleihen haben im Jahr 2022 gleichermaßen verloren. Braucht es tatsächlich beide Anlageklassen?

Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, wobei Anleihen ein wirksamer Diversifikator für Aktien sind. Das hält natürlich nicht jede Minute eines jeden Tages stand, aber es funktioniert langfristig. Sicherlich war 2022 ein sehr ungewöhnliches Jahr, wie Sie schon sagten, aber für einen wirklich langfristigen Investor wird das ein kleiner Ausreißer sein. Über längere Zeiträume haben Anleihen als Stabilisator gedient und negative Korrelationen zu Aktien aufgewiesen, wenn sie am dringendsten benötigt wurden. Stellen Sie sich Anleihen wie Versicherungen vor – oft müssen Anleger für den Schutz und die Diversifizierung bezahlen, indem sie auf Renditen verzichten, aber derzeit können sie sich langfristig attraktive Renditen sowie Diversifikationsvorteile sichern.

Was bevorzugen Sie im Moment – Unternehmen oder Staatsanleihen?

Staatsanleihen sind die hochwertigste und reinste Diversifizierung, und im Moment sind die Renditen von Staatsanleihen viel attraktiver als in den letzten zehn Jahren. Unternehmensanleihen bieten im Vergleich zu Staatsanleihen ein zusätzliches Zins *- und Renditepotenzial, aber das liegt daran, dass sie mit einem zusätzlichen Risiko verbunden sind, daher wollen wir sicher sein, dass die Anleger dafür entschädigt werden. In unseren aktiven Portfolios sind wir in Bezug auf Unternehmensanleihen im Allgemeinen konstruktiv. Die Bewertungen sind hoch, aber wir halten das für gerechtfertigt – die Fundamentaldaten der Unternehmen sind stark; das makroökonomische und politische Umfeld ist im Allgemeinen unterstützend; und die technischen Daten des Marktes sind günstig, was dazu beiträgt, dass Unternehmensanleihen derzeit attraktiv sind.

Vanguard ist als „passives Produkthaus“ bekannt. Ein Viertel der Vermögenswerte entfällt auf aktive Produkte. Welche Strategie steckt dahinter?

Wir bei Vanguard glauben, dass es einen Platz sowohl für passive als auch für aktive Produkte im Portfolio eines Anlegers geben kann. Passiv ist ein guter Ausgangspunkt, da er Anlegern ein breites, diversifiziertes Anlageuniversum zu geringen Kosten bieten kann. Aktiv kann für bestimmte Anleger von Vorteil sein, insbesondere für solche mit höherer Risikotoleranz, die einen Index schlagen möchten. Aktiv ist auch eine Option in bestimmten Teilen des Anleihenmarktes, wie z. B. in den Schwellenländern, wo aktive Manager möglicherweise über mehr Fachwissen verfügen und Anleger diese Fähigkeiten nutzen möchten. Unabhängig davon, wofür sich ein Anleger entscheidet, ist es wichtig, einen starken Manager mit einem erfahrenen Team, einem robusten Risikomanagement und natürlich niedrigen Gebühren einzusetzen, die wir hier bei Vanguard haben.

Global Head der Vanguard Fixed Income Group

Sara Devereux ist Principal bei der Vanguard Group in Valley Forge, Pennsylvania, und globale Leiterin der Fixed Income Group, die ein Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar verwaltet.