Sebastian Külps (Vanguard): "Unsere vier Prinzipien erfolgreicher Geldanlage"

Die Wertpapier-Portfolios im Private Banking und Wealth Management haben häufig ein Performanceproblem. Wieso ist das so? Wie groß ist dieses Geldanlage-Problem?

Das ist ein Thema, was uns viel umtreibt. Nicht nur die Manager von Mischfonds tun sich häufig schwer, besser abzuschneiden als einfache Indexportfolios. Auch aktiv verwaltete gemischte Portfolios im Private Banking und Wealth Management haben Performance-Probleme. Wir haben uns das zuletzt empirisch im Rahmen einer Studie angesehen, die wir beim Institut für Vermögensaufbau (IVA) in Auftrag gegeben haben. Das Ergebnis: Auch bei gleicher unterstellter Kostenbelastung liefern aktiv gemanagte Portfolios gegenüber ihrer Index-Benchmark Portfolios im Durchschnitt deutlich niedrigere Renditen. Die Ursache liegt wesentlich in einer zyklischen Steuerung der Aktienquote. Die Performanceverluste entstehen vor allem in Jahren mit hoher Volatilität und in der Marktphase nach einem starken Einbruch, so bleibt Potential liegen.

Die Anzahl an Anbietern und Produkten nimmt stetig zu. Sollte ein Selbstentscheider bei der Geldanlage Beratung in Anspruch nehmen? Und worauf sollte man achten?

Gerade in Zeiten, in denen Anleger eine Vielzahl von Informationen frei zur Verfügung steht, fällt es schwer den Überblick zu behalten und die richtigen Finanzprodukte auszuwählen. Eine professionelle Beratung hilft dabei, die wichtigen Inhalte herauszufiltern und ein grundlegendes Wissen über Finanzmärkte und Kapitalanlagen zu gewinnen. Zudem ist ein gut strukturierter, von einem Finanzberater individuell zusammengestellter Finanzplan essenziell, um realistische Ziele und einen entsprechend langen Anlagehorizont zu definieren. Wir verstehen unter einer ganzheitlichen Beratung viel mehr als den Verkauf eines Produktes. Vielmehr sehen wir Berater als Finanzcoaches, die Anlegern in unterschiedlichen Marktphasen helfen, langfristig und diszipliniert zu investieren. Studien von Vanguard haben gezeigt, dass eine qualitativ hochwertige Beratung das Anlageergebnis erheblich verbessern kann – um bis zu drei Prozent per annum.

Sollten Privatanleger, die sich nicht selbst um ihre Geldanlage kümmern möchten, nicht lieber gleich Robo-Advisors einschalten?

Robo-Advisors können bei der privaten Finanzanlage helfen. Sie können aber nicht alle Facetten der Finanzberatung abdecken. So braucht eine langfristiger Vermögensaufbau viel Durchhaltevermögen und Disziplin seitens des Anlegers. Gerade in Krisenzeiten gilt es, investiert zu bleiben, und dabei kann der persönliche Kontakt mit einem Finanzberater ungemein helfen. Die Entscheidung, in welcher Form Anleger beraten werden möchten ist eine sehr persönliche und hängt vor allem von den eigenen Präferenzen ab.

So oder so gilt: Geldanlage ist einfach, langfristig diszipliniert und balanciert zu investieren ist es nicht. Und unabhängig davon, ob mit Robo, persönlichem Berater oder als Selbstentscheider erfordert Geldanlage ein gewisses Maß an Finanzwissen. Deswegen ist es unser Ziel, die Relevanz von Finanzbildung weiter zu fördern und dem Endanleger so mehr Wissen zu vermitteln. Einfache Themen wie Investitionskosten oder private Altersvorsorge müssen dabei für Anleger einfacher zugänglich werden.

Wie ist Ihre Fokussierung am deutschen Markt auf Sicht der kommenden Jahre?

Investmentfonds gibt es schon seit 1774. In diesem Jahr brachte der niederländische Kaufmann Adriaan van Ketwich das erste Gemeinschaftsvermögen „Eintracht macht stark“ auf den Weg. Den ersten Fonds in Deutschland gab es vor etwa 70 Jahren. Die Idee hat sich bis heute bewährt. Als Produktanbieter blicken wir zwar erst auf knapp 50 Jahre Erfahrung zurück aber vertrauen auf das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat – die Statistik und langfristige Renditen sprechen für sich. Wir sehen auch künftig enormes Potenzial in breit gestreuten Indexprodukten wie ETFs und Indexfonds.

Tipp: Hierzulande wird die Geldanlage mit ETFs immer beliebter. Schau dir gleich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an und nutze die ETF-Suche.

Wir vertrauen auf unsere vier Prinzipien erfolgreicher Geldanlage. In den kommenden Jahren machen die Rückkehr zu positiven Realzinsen und die Aussicht auf langfristig höhere Zinsen insbesondere Anleihe- und Multi-Asset-Produkte, darunter Modellportfolios und kosteneffiziente Multi-Asset-ETFs, wieder interessant für den Vermögensaufbau. Wir sagen: Bonds are back. Aus Sicht langfristiger Anlegerinnen und Anleger sind die höheren Zinsen nach unserer Einschätzung die beste Wirtschafts- und Finanzentwicklung der letzten 20 Jahre, denn eine höhere Ausgangsverzinsung lässt in den kommenden zehn Jahren höhere Anleiherenditen erwarten. Und da gleichzeitig auch die Inflation zurückgeht, dürfte diese Verzinsung die Inflationsrate übersteigen – was positive Realzinsen bedeutet. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass es gerade beim Thema Anleihen noch immer Wissenslücken bei Anlegern und Anlegerinnen gibt, die wir schließen wollen. Wir halten solides Finanzwissen für essentiell, um an diesen Entwicklungen am Anleihemarkt partizipieren zu können.

Wie wollen Sie das erreichen? Welche konkreten Schritte planen Sie für 2024?

Vanguard wird im Jahr 2024 seine Reichweite auf dem deutschen Markt ausweiten. Schon jetzt haben wir in unsere lokale Präsenz investiert und das Team vergrößert, um so für unsere Kunden einen umfangreichen Service anbieten zu können. Für Anleger und Anlegerinnen auf dem deutschen Markt wird das Team weiterhin unsere Anlageprinzipien vertreten: klare, angemessene Anlageziele, eine geeignete Vermögensallokation unter Verwendung breit diversifizierter Fonds, Kostenkontrolle sowie langfristige Perspektive und Disziplin. Um auch ihre Leser – Selbstentscheider – anzusprechen, bauen wir kontinuierlich unsere Parterschaften mit Direktbanken und Neobrokern aus.

So arbeiten wir seit kurzem beispielsweise mit Flatex und der ING * zusammen. Weitere Partnerschaften streben wir zudem mit Versicherungen und Fintechs an. Gerade in diesem Feld werden wir dieses Jahr einige spannende Entwicklungen mit ihnen teilen dürfen! Eingangs sprach ich ja schon über Beratung und deren hohen Stellenwert sowohl für uns als auch für viele Selbstentscheider. Daher steht auch die Weiterentwicklung unseres Vanguard Beraterprogramms in diesem Jahr im Fokus. Dazu zählt der Ausbau unserer Beraterportale mit optimal zugeschnittenen Inhalten sowie die Planung von Webinaren und Workshops – von Networking-Events bis zu Expertenrunden, in Präsenz wie auch online. Wir glauben an einen Mehrwert der Beratung und hoffen, unser Programm hilft Beratern dabei, ihren Kunden gut und richtig an der Seite zu stehen.

Welche Rolle werden Anleihen und Multi-Asset-ETFs zukünftig einnehmen?

Wie bereits erläutert, sind seit dem Ende der Null-Zins *-Politik Anleihen und damit auch Multi-Asset-ETFs wieder in den Fokus gerückt. Dank deutlicher Zinserhöhungen sind die Kuponzahlungen erheblich gestiegen, wovon nicht nur die langfristigen Anleiherenditen profitieren sollten, sondern auch die Renditen ganzer Portfolios. Umgekehrt belasten auf der Aktienseite die höheren Zinsen die Bewertungen, zumal sie aus unserer Sicht noch nicht vollständig eingepreist sind. Warum? Weil höhere Zinsen höhere Kreditkosten und schwierigere operative Bedingungen für Unternehmen bedeuten und dadurch den Fair Value senken. So kommt es, dass wir sowohl für ein reines Aktienportfolio als auch für ein Portfolio mit 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen eine durchschnittliche annualisierte 10-Jahres-Rendite von 4,5 Prozent prognostizieren.