Festzins bei Trade Republic: Bis zu vier Prozent Rendite trotz fallender Zinsen

So funktioniert das neue Festzins-Produkt

Mit dem Festzins-Produkt investierst du also nicht in einzelne Anleihen, sondern in breit gestreute Anleihen-ETFs, die in Euro notieren. Das bedeutet: Du verleihst dein Geld gleichzeitig an mehrere Staaten oder Unternehmen. Je nach Laufzeit liegen die Renditen dabei laut Trade Repulic häufig bei einem bis drei Prozentpunkte über den aktuellen Tagesgeldzinsen. Beim „Festzins“ winken nach Angaben von Trade Republic bis zu drei Prozent im Jahr, wenn du bis Dezember 2031 dabei bist, denn es wird grundsätzlich mit einer festen Laufzeit geplant.

Zugang zu US-Anleihen für Privatanleger

Euro-Anleihen sind nicht wirklich neu – neuer sind dagegen Anleihen in US-Dollar, die Trade Republic auf diese Weise als einer der ersten Neobroker zugänglich macht. Mit bis zu vier Prozent Jahresrendite soll laut Anbieter mit US-Anleihen noch etwas mehr drin sein. Damit haben Kunden von Trade Republic direkten Zugang zu US-Staats- und Unternehmensanleihen, wie Apple oder Netflix. Dadurch kannst du vom aktuell höheren Zinsniveau in den USA profitieren. Allerdings sollte ein Hinweis an dieser Stelle nicht fehlen: Achte auf das Währungsrisiko, da die ETFs in US-Dollar notieren. Und: Anleihen sind zwar meist stabiler als Aktien, können sich aber im Preis verändern, wenn sich das Zinsumfeld ändert.

Extra-Bonus zum Start: +1 Prozent Zinsen für 30 Tage

Zum Launch legt Trade Republic noch eins drauf: Vom 15. Oktober bis 13. November bekommst du zusätzlich ein Prozent Zinsen auf jede Investition in Zinsprodukte – ohne Limit. Das gilt für Investments, die du bis Ende 2025 hältst.

Eine weitere Möglichkeit, Geld zu parken

Mit dem neuen Zinsangebot von Trade Republic schafft der Neobroker ein Produkt, dass auf attraktive Weise das Parken von Geld möglich macht, wobei du voll Flexibilität behältst, falls du doch an das Geld musst. Das erscheint gerade in einer Phase wieder fallender allgemeiner Zinsen interessant. Denn das Zinsniveau soll deutlich über dem üblicher Tagesgeld-Offerten liegen. „Die starke Nachfrage nach unseren Zinsprodukten zeigt, dass viele Menschen zum Start ihres Vermögensaufbaus einen einfachen und sicheren Einstieg suchen. Mit dem neuen Angebot bieten wir genau das – stabile Renditen bei geringem Risiko“, resümiert Hecker. Nutze in diesem Zusammenhang auch gleich unseren Tagesgeld-Vergleich.