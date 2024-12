Deine Jahresendrallye – was 2024 auf den letzten Metern noch wichtig ist

Weihnachtsgeld und Rebalancing für deine persönliche Jahresendrallye

Ob Weihnachtsgeld, 13. Gehalt oder Erfolgsprämie – die Bezeichnungen sind verschieden, dennoch stellt sich die Frage: Was mache ich damit? Schnell kommen dir sicher Themen wie Urlaub oder Elektrogeräte in den Sinn, doch auch dein Depot würde sich über Zuwachs freuen. Doch falls du Schulden hast, solltest zunächst erst einmal an die Tilgung denken. Finanzierst du also ein Auto, kannst du über eine Sondertilgung nachdenken. Das Gleiche gilt natürlich für eine Baufinanzierung. Damit senkst du die gesamten Zinskosten, was gerade bei einer Immobilie über die Jahre sehr viel Geld ausmachen kann. Dazu solltest du einfach mal bei deinem Baugeld-Anbieter nachfragen.

Dann haken wir diesen Punkt ab und wenden uns nun deinem Depot zu. Die Wohnung aufzuräumen ist oft ein befreiender Akt. Nutze doch die Feiertage auch für eine Reinigung deines Depots. Immer noch beruht bei vielen Privatanlegern das Depot zu wesentlichen Bestandteilen auf mehr oder weniger zufällig ausgewählten Einzelaktien. Das führt zu enormen Klumpenrisiken und oft auch dazu, den heimischen deutschen Aktienmarkt übermäßig hoch zu gewichten. Um nicht das Chance-Risiko-Verhältnis aus den Augen zu verlieren, solltest du gleich den Finanzmanager ausprobieren.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Mit dem Weihnachtsgeld kannst du dann gezielt ein ETF-Welt-Portfolio aufbauen. Ratsam ist ein Schwergewicht auf Industrieländer zu setzen. Auch Schwellenländeraktien und Nebenwerte sind einen Blick wert, um weiter zu streuen. Gerade in Zeiten sinkender Zinsen erscheinen Nebenwerte übrigens wieder interessant. In welchem Maße du auch Anleihen als Stabilitätsfaktor einbeziehen solltest, zeigt dir der Risikorechner. Solltest du bereits gut aufgestellt sein, kannst du das Weihnachtsgeld sofort anteilig in deine ETFs fließen lassen bzw. dies auch gleich mit dem Rebalancing verbinden. Dazu gleich mehr.

Tipp: Hast du Interesse an einem Broker-Wechsel? Hier kommst du direkt zum Depot-Vergleich. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch unseren ETF-Sparplan-Vergleich an.

Die andere Möglichkeit sind ETF-Sparpläne. Diese kannst du kurzfristig erhöhen und kannst gleichzeitig Rebalancing betreiben. Dieser Begriff fiel eben schon. Was ist damit gemeint? Nehmen wir ganz vereinfacht an: Du hast dich für 70 Prozent Industrieländer- und 30 Prozent Schwellenländeraktien entschieden. In den vergangenen Jahren liefen Industrieländer-ETFs deutlich besser. Die US-Tech-Sparte war hier der wesentliche Treiber. Hättest du nie Anpassungen vorgenommen, läge der Industrieländeranteil heute vielleicht bei 85 oder 90 Prozent. Das wiederum verändert dein ursprünglich gewähltes Profil. Also Rebalancing meint damit die Anpassung an die ursprünglich gewählten Gewichtungen. Nutze hierfür den Rebalancing-Rechner.