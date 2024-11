Jahresendrallye 2024? Diese drei Sektoren bieten Potenzial

Häufig nehmen die großen Aktienindizes in den letzten Wochen des Jahres noch einmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. „Historisch betrachtet ziehen die Aktienmärkte in den letzten zwei Monaten des Jahres teils besonders kräftig an. Interessanterweise schneidet der Dax im Durchschnitt stärker ab als andere Indizes“, sagt Jens Klatt, Analyst beim Online- Broker XTB. So habe der deutsche Leitindex im Zeitraum zwischen Anfang November und Ende Dezember in den vergangenen zwanzig Jahren durchschnittlich um über zwei Prozent zugelegt und damit teilweise deutlich mehr als der Dow Jones und der Euro Stoxx 50, die auf 1,67 Prozent bzw. auf 0,87 Prozent kommen. Der XTB-Experte weist jedoch darauf hin, dass nicht alle Werte gleich gut abschneiden. Daher sollten Anleger nach Ansicht Klatts in diesem Jahr drei Sektoren aufgrund ihrer starken Fundamentaldaten im Blick behalten. Dazu zählen Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter, Gesundheitswesen sowie dem europäischen Immobilienmarkt.

Halbleiter mit Chance auf Jahresendrallye In der Rückschau zeigt sich, dass Titel aus dem Halbleitersektor Ende 2023 begehrt waren. „So stiegen die 58 größten US-Unternehmen aus dem Bereich in den letzten zwei Monaten 2023 um rund 30 Prozent während der S&P 500 im Vergleich um zwölf Prozent zulegte. Auch in diesem Jahr könnten Unternehmen aus der Halbleiterbranche einer der großen Gewinner der Jahresendrallye sein“, vermutet Klatt. Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zum Investieren in Halbleiter-Unternehmen. Mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent bis 2030 stehe die Halbleiterindustrie aufgrund der starken Nachfrage nach Technologien wie künstlicher Intelligenz, dem Internet of things (IoT) und Elektromobilität besonders gut da. Die etablierten Unternehmen haben außerdem den komfortablen Vorteil, dass potentielle Neulinge hohen Eintrittsbarrieren ausgesetzt sind. „Anders als während der Dotcom-Blase rechtfertigen die Unternehmen ihre Bewertungen nun durch beständiges Gewinnwachstum. Anleger können daher von der positiven Entwicklung im Sektor profitieren, insbesondere durch die zunehmende Nachfrage nach energieeffizienten und leistungsstarken Chips“, meint Klatt.

Gesundheitswesen als solider Anker Auch der Gesundheitssektor könnte jetzt ein Blick wert sein. „Jährlich werden mehr in Forschung und Entwicklung (über 250 Milliarden US-Dollar) investiert als in jeder anderen Branche, der Gesundheitssektor bringt regelmäßig innovative Produkte auf den Markt, die das Wachstum antreiben. Behandlungen gegen Übergewicht und Diabetes haben das Potenzial, den Umsatz von in diesem Bereich tätigen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren um das 15-fache zu steigern“, so Klatt.