Viele deutsche Anleger haben die Jahresendrallye verpasst

Die verschiedenen Krisen haben Privatanleger 2023 einen Bogen um Aktien machen lassen. Vielen haben die Jahresendrallye versäumt.

In vielen Depots kam die Jahresendrallye nicht an. Eine Studie des Online-Brokers XTB legt den Verdacht nahe, dass Anlegern damit einiges an Rendite entgangen ist. Viele deutsche Privatanleger dürften bei den überdurchschnittlichen Kursaufschwüngen an den Börsen in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 außen vor gewesen sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die der Online-Broker XTB mit der Unterstützung der Datenspezialisten von Barkow Consulting durchgeführt hat.