Diese Spartipps helfen dir 2025 im Alltag – stocke dann deinen ETF-Sparplan auf

Sechs Spartipps für deinen Vermögensaufbau

Die Klassiker wie Strom sparen bzw. den Anbieter wechseln und unnötige Abos kündigen, kennst du längst. Dennoch kannst du auch darüber nachdenken. Wir zeigen dir nun also Spartipps, die du möglicherweise nicht so auf dem Schirm hast, die aber gerade deswegen enormes Potenzial entfalten können. Im Anschluss zeigen wir dir kurz, wie du mit deinen so erzielten Ersparnissen sinnvoll umgehst. Bereit? Dann legen wir los.

1. Saisonale Rabattaktionen nutzen

Wie an der Börse gilt es auch beim Konsum günstige Preise zu erwischen. Und es ist sogar wesentlich leichter als am Aktienmarkt. Denn mit Geduld kannst du viel Geld sparen. Kaufe also Kleidung oder Technik am besten zum Ende oder außerhalb der Saison. Winterkleidung gibt es zum Beispiel im Frühjahr deutlich billiger und Elektronik ist nach Weihnachten oft zu reduzierten Preisen zu haben. Wenn du von diesen Rabatten profitieren möchtest, solltest du größere Anschaffungen frühzeitig planen. Achte gezielt auf Rabattaktionen und schlagen zum richtigen Zeitpunkt zu.

Tipp: Auch mit dem richtigen Broker lässt sich viel sparen. Schau dir also jetzt gleich unseren Depot-Vergleich an.

2. Das „No-Buy-Month“-Experiment

Probiere doch einfach einmal ein Experiment aus, dass heilsame Wirkung entfalten kann, wenn du immer wieder feststellst, unnötigem Konsum anheimgefallen zu sein. Ein „No-Buy-Month“ ist daher eine spannende Herausforderung, die zeigen kann, wie wenig im Zweifel notwendig ist. Das heißt: Du verzichtest einen Monat lang auf alle nicht zwingend erforderlichen Anschaffungen wie die neuesten Sneakers, eine Wanddekoration oder die x-te Jeans. Die ganze Aktion hilft dir, dein Konsumverhalten zu hinterfragen und du beschränkst dich auf das Nötigste.

3. Stelle Einkaufsregeln auf

Einfach „drauflosshoppen“ ist wohl die emotionalste und damit teuerste Art einkaufen zu gehen. Einen Einkaufszettel zu schreiben und den Überblick zu behalten, um nicht ungeplant mehr Geld auszugeben, ist schonmal ein guter Anfang. Aber hast du schon einmal von den folgenden Einkaufsregeln gehört?

Bedenkzeit: Warte 24 Stunden bei kleinen Dingen, bei größeren Anschaffungen eine Woche. Häufig merkt man, dass der Kaufwunsch eher ein kurzfristiges Hirngespinst war und eigentlich gar nicht nötig ist.

Vergewisserung: Stelle dir vor jeder Anschaffung die Frage: „Brauche ich das wirklich?“

Einkaufs-Zeitpunkt: Gehen nicht hungrig oder kurz vor Ladenschluss einkaufen – so lassen sich Spontankäufe vermeiden.

4. Greife auf Sharing-Plattformen zurück

Über den nächsten Vorschlag freut sich neben dem Geldbeutel auch die Umwelt. Überlege dir also einmal, welche Dinge bei dir so ungenutzt schlummern? Die abgeleitete Devise lautet damit: Teilen statt kaufen. Das gilt etwa für eine Bohrmaschine, einem Partyzelt oder für ein Auto. Hierfür gibt es eigene sogenannter Sharing-Plattformen, worüber Anbieter und Nachfrager zusammenkommen. Und ein dritter Aspekt neben Geldersparnis und Umwelt: Du schaffst damit Platz in deinen vier Wänden.