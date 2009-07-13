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DJ AIG heißt jetzt DJ-UBS keine Auswirkungen für ETF-Anleger

Bild von Thomas Brummer von extraETF.comvon |13.07.2009|Aktualisiert am 05.10.2026
DJ AIG heißt jetzt DJ-UBS keine Auswirkungen für ETF-Anleger

Im Zuge der Umstrukturierung des krisengeschüttelten US-Versicherungsriesen American International Group (AIG) wurde am 7. Mai 2009 der Bereich Rohstoff-Indizes an die Schweizer Großbank UBS verkauft.

Der Kaufpreis für die bekannten Rohstoff-Indizes lag bei 150 Mio. US Dollar. Die Dow Jones-AIG Commodity Indizes werden deshalb in Dow Jones-UBS Commodity Indizes umbenannt. Dazu Jason Barron von UBS: „Unseren Klienten können wir nun ein breite Produktpalette an Rohstoff-Indizes bieten“. An den bestehenden Indexkonzepten ändert sich nichts.

Wir haben die Namensänderungen in unserer Datenbank durchgeführt. Unter können bequem alle DJ UBS Indizes selektiert werden.

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