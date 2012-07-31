ComStage-ETF stoppt Nahrungsmittelspekulationen

ComStage reagiert auf die Wünsche der Anleger, sich nicht an Spekulationen mit Nahrungsmittel zu beteiligen und ändert daher den Index und Namen des bisherigen Rohstoff-ETFs ComStage ETF CB Commodity EW Index TR (WKN: ETF090).

Der bisherige Index, der Commerzbank Commodity EW Index TR, wurde am 30. Juli 2012 durch den neuen Index Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR ersetzt, welcher den Agrarsektor nicht mehr beinhaltet. ComStage hat damit eigenen Angaben zufolge direkt auf Anlegerwünsche reagiert und die Beteiligung dieses ETFs an Spekulationen mit Nahrungsmitteln, die immer wieder kräftig in die Kritik geraten, ausgeschlossen.

Passend zur Indexänderung wurde auch der Name des ETFs von ComStage ETF CB Commodity EW Index TR in ComStage ETF Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR geändert.

Sämtliche anderen ETF-Daten (WKN, ISIN, TER, …) blieben unverändert.

Name: ComStage ETF Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR

Anlageklasse: Rohstoff-ETF

ISIN: LU0419741177

Gesamtkostenquote: 0,30 Prozent

Ertragsverwendung: thesaurierend

Benchmark: Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR

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