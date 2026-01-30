In Beteiligungen investieren

3. Beteiligungsgesellschaften: Investieren über Profis

Beteiligungsgesellschaften (auch Kapitalbeteiligungsgesellschaften) investieren gezielt in Unternehmen verschiedener Branchen und Unternehmensphasen – von Start-ups bis zu etablierten Firmen. Sie investieren Kapital in Form von Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Mitteln in andere Unternehmen, häufig über Fonds. Im Gegenzug erhalten sie Unternehmensanteile sowie in der Regel Kontroll- und Mitspracherechte. Viele Beteiligungsunternehmen sind auch an der Börse gelistet.

Das Ziel von Beteiligungsgesellschaften ist eine Wertsteigerung der Unternehmen durch strategische Mitwirkung, Management-Unterstützung, Netzwerk und Kapital, meist gefolgt von einem späteren Exit, etwa durch Verkauf, Börsengang (IPO) oder Buy-out.

Für Anleger gibt es zwei Zugänge:

direkt (nur für erfahrene, professionelle Investoren)

indirekt, beispielsweise über börsennotierte Beteiligungsgesellschaften oder Fonds

Für Unternehmen kann Beteiligungskapital Wachstum ermöglichen, ohne dass das Geld wie ein Darlehen zurückgezahlt werden muss. Zusätzlich bringen Beteiligungsgesellschaften oft Erfahrung, Know-how und Netzwerke ein, was jedoch Einfluss auf wichtige Entscheidungen zur Folge hat.

Direkte Investments sind für Privatanleger vor allem wegen hoher Einstiegssummen und des Risikos bis hin zum Totalverlust nicht geeignet. Auch indirekte Investments eignen sich für sie nicht, da Privatanleger weder über das nötige Fachwissen verfügen oder das Investmentvehikel, z.B. eine Lebensversicherung, generell bei Rendite, Risiko und Kosten meist schlecht abschneidet.