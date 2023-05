Tipps für deinen ETF-Sparplan

ETF‑Sparplan mit hoher Sparrate

Für Anlegerinnen und Anleger mit höheren Sparraten kann es sinnvoll sein, den Weltindex in die Regionen Nordamerika, Europa und Emerging Markets aufzuteilen. Ein Grund dafür ist, dass in den großen Indizes die Region Europa eher untergewichtet ist. Zudem lassen sich einzelne Regionen besser nach dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufteilen.

Ein ETF auf den STOXX Europe 600 deckt einen Großteil des europäischen Aktienmarkts ab. Enthalten sind große, mittlere und kleine Unternehmen aus 17 europäischen Ländern. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative, allerdings ohne Small Caps.

Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent USA, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Emerging Markets. Diese Kombination ermöglicht ein Investment in über 2.050 Aktien weltweit bei einer Portfolio‑TER von nur 0,11 Prozent. Mit weiteren ETFs wie dem MSCI USA Small Cap als Beimischung und dem MSCI EM IMI anstelle des MSCI Emerging Markets können auch Small Caps abgedeckt werden. Abgerundet wird das Portfolio wiederum mit dem MSCI Emerging Markets Index bzw. dem MSCI EM IMI Index.

Sparrate Gewichtung Indizes ab 1 € 40 % MSCI USA / MSCI USA Small Cap ab 1 € 30 % Stoxx Europe 600 / MSCI Europe ab 1 € 30 % MSCI Emerging Markets / MSCI EM IMI Quelle: extraETF Research, Stand: 03/2023

Über die ETF-Suche können passende ETFs gefunden werden.

Diese Kombination kann durch weitere ETFs ergänzt werden, die z.B. in den pazifischen Raum oder in die entsprechenden Small Caps je Region investieren. Ein sinnvoller Index ist der MSCI Pacific, der in fünf Länder (Japan, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur) investiert. Da es derzeit nur einen ETF auf diesen Index gibt, können Anlegende, die viele ETFs nicht scheuen, auch eine Aufteilung in einen MSCI Pacific ex Japan und einen MSCI Japan IMI vornehmen. Die Kombination aus beidem wäre eine Zwei‑Drittel plus Ein‑Drittel‑Aufteilung.