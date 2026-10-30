„Die Liquidität eines ETF spiegelt weitgehend die Liquidität seines Portfolios wider“

Ein geringes Handelsvolumen schreckt viele Anleger bei aktiven ETFs ab. Zu Unrecht, sagt Carolina Carloni von Eurizon. Im Interview erklärt sie, was Liquidität und Spread bestimmt und wann du am besten handelst.

Was bedeutet Liquidität bei einem ETF eigentlich, und warum ist das an der Börse sichtbare Handelsvolumen dafür kein verlässlicher Maßstab, gerade bei aktiven ETFs, die oft noch jung sind und wenig gehandelt werden?

Die Liquidität eines ETFs beschreibt, wie schnell sich Anteile kaufen oder verkaufen lassen, ohne den Kurs wesentlich zu beeinflussen und zu einem Preis, der möglichst nah am fairen Wert liegt. Anders als bei Einzelaktien ist die Liquidität eines ETF nicht auf das an der Börse sichtbare Handelsvolumen beschränkt. Market Maker können je nach Nachfrage ETF-Anteile ausgeben oder zurückgeben und ermöglichen Anlegern so den Zugang zur Liquidität der im Fonds enthaltenen Wertpapiere.

Das ist besonders bei aktiven ETFs relevant, die häufig erst seit Kurzem am Markt und vergleichsweise geringe Börsenumsätze aufweisen, sich aber dennoch gut handeln lassen. Denn ausschlaggebend ist vor allem die Liquidität des zugrunde liegenden Portfolios, nicht das Handelsvolumen am Sekundärmarkt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist daher nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für die tatsächlich verfügbare Liquidität, insbesondere wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere groß, liquide und rege gehandelt sind.