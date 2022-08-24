Xetra Liquiditätsmaß (XLM) einfach erklärt

Das zentrale Qualitätsmerkmal von Wertpapiermärkten ist ihre Liquidität. Volkswirtschaftlich betrachtet ist sie essenziell für eine möglichst kostengünstige Kapitalbeschaffung der Unternehmen. Aus einer mikroökonomischen Perspektive betrachtet, stellt Liquidität sicher, dass der Markt die Handelsinteressen der einzelnen Investorinnen und Investoren ausreichend abdecken bzw. bedienen kann.

Die Liquidität des zugrunde liegenden Index hat eine große Bedeutung beim Handel von ETFs. Das Xetra Liquiditätsmaß (XLM) deckt implizite Handelskosten auf und stellt sie transparent in einer Kennzahl dar. Eine Verfeinerung dazu ist das intraday Xetra Liquiditätsmaß (iXLM).

In diesem Beitrag erklären wir die Funktionsweise des Xetra Liquiditätsmaßes.