ETF-Markt für Privatanleger
So investieren Privatanlegerinnen und Privatanleger in ETFs.
Der ETF-Markt für Privatanleger in Deutschland wächst seit Jahren in einem beeindruckenden Tempo. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger nutzen die günstigen und flexibel einsetzbaren ETFs zum Vermögensaufbau.
Das Anlegerportal extraETF.com veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit den führenden Direktbanken in Deutschland, eine monatliche ETF-Statistik über das ETF-Nutzungsverhalten von Privatanlegern.
Mit der dieser ETF-Statistik wird transparent dargestellt, in welchem Umfang Privatanleger Exchange Traded Funds (ETFs) beim Vermögensaufbau nutzen.
Marktbericht - März 2026
Ende März 2026 belief sich das Volumen, das die Kunden der teilnehmenden Banken in Exchange Traded Funds (ETFs) investiert hatten, auf 199,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Rückgang von 2,9 Prozent. Seit Jahresbeginn ergibt sich jedoch weiterhin ein Wachstum von 2,3 Prozent.
Im gleichen Zeitraum wurden rund 5,8 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt, was einem Anstieg von rund 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Die durchschnittliche Sparplanrate lag bei 181,5 Euro und bewegt sich damit leicht über dem Niveau des Vormonats (0,4 Prozent), liegt aber seit Jahresbeginn insgesamt 4,1 Prozent im Plus.
Über ETF-Sparpläne flossen im März rund 1,05 Milliarden Euro in den Markt, ein Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und 6,7 Prozent seit Jahresbeginn.
Das ETF-Handelsvolumen erreichte im März 2026 insgesamt 10,4 Milliarden Euro, was einem deutlichen Anstieg von 10,3 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Insgesamt wurden rund 2,3 Millionen Transaktionen durchgeführt (+4,0 Prozent). Davon entfielen etwa 1,7 Millionen auf Käufe (+5,3 Prozent) und rund 541.000 auf Verkäufe (-0,1 Prozent). Die durchschnittliche Ordergröße lag bei 4.535 Euro und damit 6,1 Prozent über dem Vormonatswert.
Der ETF-Marktbericht kann über diesen Link heruntergeladen werden.
ETF-Markt im Überblick
Die ETF-Marktstatistik entsteht in Zusammenarbeit mit Comdirect, Commerzbank, Consorsbank, DKB Bank, Ebase, Finvesto, Finanzen Invest, Flatex, Genobroker, ING, Maxblue, Onvista Bank, Postbank, S-Broker und dem Smartbroker. Diese Banken liefern uns monatlich die Datengrundlage um die ETF-Marktstatistik zu erstellen.
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Entwicklung Anlagevolumen ETFs
Aus der Statistik können die bei den teilnehmenden Banken, von Privatanlegern in ETFs investierten Gelder, entnommen werden.
Anzahl der ETF-Sparpläne
Die Grafik stellt die monatliche Entwicklung der ausgeführten ETF-Sparpläne dar.
extraETF Research veröffentlicht regelmäßig Studien und Analysen über den ETF-Markt. Unsere Studie über Themen-ETFs macht die Entwicklung der derzeit beliebten Themen-ETFs sichtbar. Unser ETF-Review bietet eine zusätzliche Orientierungshilfe zur ETF-Auswahl.
Monatliches Sparvolumen in ETFs
Die Grafik stellt das monatlich über ETF-Sparpläne investierte Vermögen dar.
Ø ETF-Sparplanrate
Die Grafik zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen ETF-Sparplanrate die monatlich im Rahmen der ETF-Sparpläne ausgeführt wird.
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ETF-Handelsvolumen
Die Grafik zeigt das ETF-Transaktionsvolumen, also die Summe an Kauf- und Verkaufsvolumen.
Ø ETF-Transaktionsvolumen
Die Grafik zeigt das durchschnittliche Transaktionsvolumen einer ETF-Order.
Hinweis: Die Berechnung der Daten erfolgt auf Basis monatlicher Meldungen durch die teilnehmenden Banken. Die Banken liefern in einigen Fällen keine bzw. unvollständige historische Daten. Um eine konsistente Datenqualität, vor allem bei den historischen Daten zu gewährleisten, wurde bei einigen Banken eine Annahme zur historischen Entwicklung mittels eines Harmonisierungsfaktors getroffen. Dieser Harmonisierungsfaktor basiert auf der Entwicklung der Banken, die uns eine vollständige Historie für die Zeiten 2014 – 2019 zur Verfügung gestellt haben, in der Annahme, das sich das Geschäft der Banken ohne historische Daten analog der Peergroup entwickelt hat. Dies betrifft die Banken S Broker (2014 – 2018), Postbank (2014 – 2019), Maxblue (2014 – 2018), Commerzbank (2014 – 2015) und ebase (2014 – 2016). Es gab gegenüber der vorherigen Meldungen eine Abweichung, da eine Bank fehlerhafte Daten zugeliefert hat. Dies wurde mit dieser Meldung korrigiert.