ETF-Markt für Privatanleger

Ende März 2026 belief sich das Volumen, das die Kunden der teilnehmenden Banken in Exchange Traded Funds (ETFs) investiert hatten, auf 199,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Rückgang von 2,9 Prozent. Seit Jahresbeginn ergibt sich jedoch weiterhin ein Wachstum von 2,3 Prozent.

Im gleichen Zeitraum wurden rund 5,8 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt, was einem Anstieg von rund 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Die durchschnittliche Sparplanrate lag bei 181,5 Euro und bewegt sich damit leicht über dem Niveau des Vormonats (0,4 Prozent), liegt aber seit Jahresbeginn insgesamt 4,1 Prozent im Plus.

Über ETF-Sparpläne flossen im März rund 1,05 Milliarden Euro in den Markt, ein Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und 6,7 Prozent seit Jahresbeginn.

Das ETF-Handelsvolumen erreichte im März 2026 insgesamt 10,4 Milliarden Euro, was einem deutlichen Anstieg von 10,3 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Insgesamt wurden rund 2,3 Millionen Transaktionen durchgeführt (+4,0 Prozent). Davon entfielen etwa 1,7 Millionen auf Käufe (+5,3 Prozent) und rund 541.000 auf Verkäufe (-0,1 Prozent). Die durchschnittliche Ordergröße lag bei 4.535 Euro und damit 6,1 Prozent über dem Vormonatswert.

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