Wetterphänomen „El Nino“ könnte Agrarrohstoffe verteuern

El Nino: Ein moderates Jahr

Während nämlich in Südamerika massive Regenfälle zu enormen Ernteausfällen führen können, leiden asiatische und australische Farmer meist unter ausgeprägten Dürrephasen und zu hohen Temperaturen. Das verstärkte Auftreten von Waldbränden und Überschwemmungen ist zwar vor allem auf die globale Klimakrise zurückzuführen, droht aber in „El-Nino-Jahren“ besonders heftig auszufallen. Metereologen des National Oceanic and Atmosheric Administration (NOAA) schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr zumindest ein moderates El-Nino-Jahr erleben werden, auf 80 Prozent und taxieren das Risiko eines starken Effekts auf 55 Prozent.

Wilde Turbulenzen und einen ersten Vorgeschmack, was anderen Marktsegmenten in den kommenden Wochen und Monaten möglicherweise bevorstehen könnte, zeigt die Entwicklung des Zuckerpreises. Ungewöhnlich starke Regenfälle in Brasilien, dem Land des weltgrößten Zuckerproduzenten, haben die Qualität des Rohrzuckers belastet und könnten bei großen Überschwemmungen die Ernten stark erschweren. Der Zuckerpreis kletterte im Zuge dieser Entwicklung Ende April auf 27 US-Cents pro Pfund und erreichte damit den höchsten Stand seit elf Jahren. Feuchtes Wetter bringt zudem auch eine wachsende Schimmelgefahr bzw. einen steigenden Schädlingsbefall mit sich. Dies hat zum Beispiel den Kakao-Future im Mai auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 getrieben.

Auf mehrere Agrarrohstoffe setzen

Da niemand verlässlich weiß, ob bzw. wie stark „El Nino“ in diesem Jahr zuschlagen wird, sollten Privatanleger konkrete Long- oder Short-Strategien als hochspekulativ und dementsprechend hochriskant einstufen. Die Spekulation auf einzelne Agrarrohstoffe erinnert daher eher an Glücksspiel als an seriöses Investieren. Um das Verlustrisiko signifikant zu reduzieren, sollten Anleger deshalb lieber Investments in mehrere Agrarrohstoffe tätigen. ETCs, die sich auf Agrarindizes beziehen, eignen sich hierfür besonders gut.