Was man bei ETFs mit Bezug zum Agrarsektor unbedingt beachten sollte

Wie steht es um den Agrarsektor?

Angesichts der chaotischen Entwicklung in Russland kann man nicht ausschließen, dass im weiteren Jahresverlauf Liefer- und Angebotsengpässe an den Märkten größere Verwerfungen nach sich ziehen könnten, schließlich exportieren beide Länder im großen Stil Agrarrohstoffe in ärmere Länder, deren einheimische Landwirtschaft die eigene Bevölkerung nicht ausreichend versorgen kann. Dass ein Investment in den Agrarsektor Sinn macht, dürfte von niemandem ernsthaft bezweifelt werden, schließlich gelten Nahrungsmittel und Lebensmittel sowohl als konjunkturresistent als auch als relativ krisensicher. Im Grunde stehen ETF-Anlegern unter dem Label „Agrarinvestment“ zwei Optionen zur Auswahl – entweder ein direktes Investment in Agrarrohstoffe oder ein indirektes Investment in börsennotierte Unternehmen der Agrarbranche. In der Vergangenheit haben sich häufig Unternehmen, die zukunftsträchtige Wachstumsbranchen beliefern, besonders gut entwickelt und mussten zugleich geringere Risiken eingehen.

Auf lange Sicht überzeugen Agraraktien

Vereinfacht ausgedrückt kann man behaupten, dass ETF-Investments in Agrarrohstoffe stärker von zufälligen Entwicklungen abhängen und deshalb schwerer kalkulierbar sind als dies bei Aktiengesellschaften mit „Agrar-Touch“ der Fall ist. Grundsätzlich besteht in der gegenwärtigen Marktlage zwar die realistische Chance, dass zahlreiche Agrarrohstoffe in den Rally-Modus wechseln bzw. diesen fortsetzen könnten, allerdings erfordert dies beim Investor ein ausgesprochen robustes Nervenkostüm. In den vergangenen drei Jahren entwickelten sich die beiden bedeutendsten ETFs ihres Genres – der Agraraktien-ETF iShares Agribusiness UCITS ETF USD (WKN: A1JKQK) und der Agrarrohstoff-ETF WisdomTree Agriculture (WKN: A0KRKB), die sich innerhalb dieses Zeitraums in der Spitze mehr als verdoppelt haben, ähnlich positiv. Während die erstgenannte Variante ein Investment in 68 verschiedene Agraraktien ermöglicht, setzt sich der Rohstoffindex bei unterschiedlicher Gewichtung aus Baumwolle, Kaffee, Mais, Sojabohnen, Sojaöl, Weizen und Zucker zusammen.