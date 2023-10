Agraraktien oder Agrarrohstoffe – welche ETFs sind besonders attraktiv?

Angesichts steigender Bevölkerungszahlen und der Gefahr klimabedingter Ernteeinbußen rückt unter Investoren das Thema Agrarrohstoffe in den Vordergrund.

Laut Prognosen der Vereinten Nationen (UN) werden bis zum Jahr 2050 zwischen 9,4 Milliarden und 10,2 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Derzeit beläuft sich die Weltbevölkerung auf ungefähr acht Milliarden. Das heißt: Ein wachsender Bedarf an Lebensmitteln ist somit vorprogrammiert. Für Investoren stellt sich mit Blick auf das damit verbundene Marktumfeld folgende Frage: Will ich von steigenden Preisen für Agrarrohstoffe profitieren oder lieber in börsennotierte Unternehmen aus dem Agrarsektor investieren?

Unter moralischen Gesichtspunkten entscheiden sich viele Anleger häufig für die zweite Alternative. Der Grund liegt auf der Hand, schließlich verschlimmern steigende Preise bei Weizen, Mais, Reis, Sojabohnen, Zucker usw. in der Regel den Hunger in der Welt, während Firmen aus dem Agrarsektor häufig in einem Atemzug mit verbesserten Ernteerträgen bzw. Erntemethoden genannt werden. Deren Geschäftsmodelle werden häufig als überwiegend positiv wahrgenommen, wenngleich natürlich auch in dieser Branche „schwarze Schafe“ durchaus ihr Unwesen treiben können.