Value vs. Growth: Welcher Stil ist der Favorit für 2024?

Das steckt hinter Growth

Growth Investing ist eine Strategie, die sich auf Unternehmen konzentriert, von denen ein überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zum Markt erwartet wird. Um diese Unternehmen zu identifizieren, verwendet S&P die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten drei Jahre. Darüber hinaus wird auch das Momentum in der Kursentwicklung berücksichtigt. Growth-Investoren sind bereit, für diese Unternehmen eine Prämie zu zahlen, in der Hoffnung, in Zukunft hohe Wertsteigerungen zu erzielen.

Das ist mit Value gemeint

Value Investing hingegen ist eine Strategie, die sich auf Unternehmen konzentriert, die aufgrund verschiedener fundamentaler Kennzahlen als unterbewertet gelten. Diese Unternehmen weisen nach der Definition von S&P ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis und ein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis auf. Value-Investoren glauben, dass diese Unternehmen unterbewertet sind und das Potenzial haben, den Markt langfristig zu übertreffen.

Gegenüberstellung von Growth vs. Value

Um die Performance von Growth- und Value-Investments zu bewerten, können wir die Performance der in Deutschland nicht handelbaren iShares-ETFs S&P 500 Growth und S&P 500 Value betrachten. Auch im Jahr 2023 schnitt der Growth-ETF mit einem Plus von über 30 Prozent besser ab als sein Value-Pendant mit einem Plus von nur gut 22 Prozent. Betrachtet man die letzten zehn Jahre, wird der Abstand noch deutlicher. Während der Growth-ETF eine kumulierte Rendite von 241 Prozent erzielte, waren es beim Value-ETF nur 148 Prozent.

Die Zusammensetzung der beiden Produkte unterscheidet sich grundlegend. Der Growth-ETF besteht zu 47 Prozent aus Technologiewerten und wird von den „Magnificent Seven“ dominiert. Beim Value-ETF sind Finanzwerte und Gesundheitsdienstleister die größten Branchen. Bei Top-Positionen wie JP Morgan oder Exxon Mobil ist die gesamtwirtschaftliche Lage von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen. Die häufige Darstellung von Value-Titeln als sichere Bank aufgrund der günstigeren Bewertung ist daher falsch, vielmehr gibt es in der Regel gute Gründe für eine günstige Bewertung, die oft Bestand hat.