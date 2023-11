Weggefährte von Warren Buffett: Börsenlegende Charlie Munger ist tot

Die Börsenwelt ist um einen Star ärmer. Jüngst verstarb Charlie Munger, Investmentprofi und rechte Hand von Warren Buffet.

Charlie Munger hatte ein langes, bewegtes Börsenleben. Nun ist er mit 99 Jahren verstorben, wie Berkshire Hathaway bekannt gab. Sein Einfluss und Vermächtnis in der Finanzwelt sind unermesslich. Er spielte in einer Liga mit ETF-Vorreiter John Bogle, der bereits Anfang 2019 starb. Auch Munger galt als Vordenker der Investmentszene. So war Munger war als Vizepräsident von Berkshire Hathaway nicht nur Buffetts rechte Hand, sondern auch ein renommierter Immobilienanwalt, Vorsitzender und Herausgeber der Daily Journal, Mitglied des Costco-Vorstands, Philanthrop und Architekt.