Value ist wieder gefragt: Ist das der richtige ETF für dein Portfolio?

Value-ETFs sind derzeit wieder gefragt und konnten 2022 gegenüber Produkten auf große Indizes wie dem MSCI World punkten. Welcher ETF eignet sich jetzt besonders?

Value-ETFs konzentrieren sich auf Unternehmen, die aktuell als unterbewertet gelten, also unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden.

Wer in Value-Titel investiert, setzt darauf, langfristig von deutlichen Wertsteigerungen zu profitieren – diese treten dann auf, wenn sich die vermeintlich zu niedrigen Aktienkurse dem tatsächlichen Unternehmenswert annähern.

Langfristig betrachtet erzielen Value-Titel eine höhere Rendite als etwa Growth-Aktien. Doch eine Garantie dafür gibt es nicht: Es gibt auch immer wieder Phasen, in denen eine Growth-Strategie einer Value-Strategie überlegen war. In einem gut diversifizierten Portfolio finden sich als sowohl Value- als auch Growth-Aktien.