Mit diesem ETF kannst du nachhaltig vom US-Aktienmarkt profitieren

Im Vergleich zum herkömmlichen MSCI North America Index enthält der ESG-orientierte Index nur 635 Unternehmen statt der ursprünglichen 714 Unternehmen. Dieser Ausschlussprozess basiert auf spezifischen ESG-Kriterien, die sicherstellen sollen, dass nur Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards in den Index aufgenommen werden.

Mit dem Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF (WKN: ETF132) können Anleger in eine nachhaltige Variante des Index investieren. Dieser ETF strebt ein möglichst hohes Engagement in positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) an. Dabei werden Unternehmen mit einer starken Nachhaltigkeitsagenda und einem klaren Fokus auf den Klimawandel bevorzugt.

Trotz der geringeren Anzahl an Unternehmen ergeben sich nur geringe Verschiebungen bei der Gewichtung und der Performance. Damit bietet der Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Anlegern eine attraktive Anlagemöglichkeit. Die Verwaltungsgebühren für diesen ETF sind mit 0,15 Prozent sehr niedrig und machen ihn zu einer kosteneffizienten Wahl.

Apple bleibt größte Position

Mit einer Gewichtung von 7,05 Prozent ist Apple auch in der nachhaltigen Variante die größte Position im ETF. Auch wenn die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr in allen Hardware-Kategorien rückläufig waren, spricht langfristig einiges für den Konzern. Laut einer Studie von Piper Sandler mit 9.193 befragten US-Teenagern besitzen 87 Prozent ein iPhone und 34 Prozent zusätzlich eine Apple Watch. 88 Prozent der Jugendlichen erwarten, dass ihr nächstes Mobiltelefon ein iPhone sein wird. Im wichtigen Heimatmarkt hat Apple mit iOS den Konkurrenten Google in den letzten Jahren überholt und nimmt ihm kontinuierlich weitere Marktanteile ab.

Zudem nimmt der Anteil des margenstarken Servicegeschäfts stetig zu. Nach knapp 20 Prozent im Vorjahr macht es in diesem Jahr bereits 22 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Dabei profitiert Apple davon, dass Google 36 Prozent seiner Werbeeinnahmen aus der Safari-Suche an Apple weitergibt und das lukrative Geschäft mit dem App Store sehr gut läuft. Zudem haben 42 Prozent der befragten Jugendlichen im letzten Monat Apple Pay genutzt, was Apple zur Nummer 1 unter den Bezahl-Apps bei den Teenagern macht.

Dank dieser Stärke kann sich Apple auch kostspielige Experimente wie Musik- und Videostreaming leisten. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten hat Apple tiefe Taschen für ein langfristiges Wettrüsten oder eine passende Übernahme.

Fokus auf US-Unternehmen

Der Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF ist für viele Anleger interessant. Im Gegensatz zum MSCI World haben sich Unternehmen mit Sitz in den USA deutlich besser entwickelt.

Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass Anleger durch die Fokussierung auf eine Region auf Diversifikation verzichten, allerdings handelt es sich bei den Unternehmen zu einem großen Teil um internationale Konzerne, die in verschiedenen Teilen der Welt tätig sind. Demgegenüber ist die Fokussierung auf den Sitz der Unternehmen in der Regel deutlich vernachlässigbarer.