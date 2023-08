Künstliche Intelligenz: So profitieren Anleger vom KI-Siegeszug

Die Künstliche Intelligenz und ihr rasanter Siegeszug

Noch sind wir nicht an dem Punkt angelangt, an dem Technik uns obsolet macht, doch Künstliche Intelligenz übernimmt bereits viele Aufgaben, die wir noch vor kurzer Zeit aus eigener Kraft erledigen mussten. In einigen Bereichen wie etwa der Medizin oder Cybersecurity ist die KI schon fast ein alter Hut. Auch in der industriellen Produktion ist Künstliche Intelligenz längst im Alltag angekommen – schließlich kann sie viele komplexe Arbeiten übernehmen. Und auch Bereiche wie Maschinelles Lernen, Deep Learning oder der Customer Service kommen kaum mehr ohne KI aus.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zur Künstlichen Intelligenz an.

Doch künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur ein Industriewerkzeug. Sprachassistenten wie Alexa, Chatbot ChatGPT und Bildprogramme wie Lensa haben KI in die Mitte der Gesellschaft gebracht – einfach zugänglich, einfach anzuwenden. Nun scheinen die Bots und Generatoren wie Pilze aus dem Boden zu schießen – Microsoft hat ChatGPT in sein neues Bing integriert (und ist durch die anfänglich von der KI ausgestoßenen Drohungen in die Schlagzeilen geraten), Apple steht nun ebenfalls in den Startlöchern. Im Mai noch war Konzernchef Tim Cook der Überzeugung, KI müsse mit Bedacht eingesetzt werden, er sehe aber großes Potential darin. Wenig verwunderlich also, dass Apple nachzieht – verwunderlich ist eher, wie lange das Unternehmen dafür gebraucht hat. Schließlich ist die unternehmenseigene Siri eine frühe Vertreterin der Sprachassistenz.

Apple-Konkurrenz für ChatGPT

Laut Bloomberg soll der Apple-Chatbot – ähnlich wie ChatGPT – unter anderem Fragen beantworten und Texte zusammenfassen können. Die Apple-Aktie gewann im Anschluss an den Bloomberg-Bericht zunächst etwa zwei Prozent an Wert, landete später bei einemPlus auf rund 0,5 Prozent.