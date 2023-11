Klein, aber oho: Investieren in dividendenstarke europäische Small Caps

Der dividendenstarke Small-Cap aus dem Bilderbuch

Im Portfolio des ETF befindet sich mit dem Online-Glücksspielanbieter Betsson eine meiner Lieblingsaktien. Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Quartal neue Rekordwerte bei Umsatz und EBIT erzielen. Der ausgewiesene Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent, das EBIT sogar um 46 Prozent. Diese starke Entwicklung ging einher mit dem Fehlen von sportlichen Großereignissen und schwachen Margen im Wettgeschäft aufgrund zahlreicher Favoritensiege. Das EBIT wurde insbesondere durch geringere Marketingaufwendungen positiv beeinflusst, wobei es sich hierbei eher um einen positiven Einmaleffekt handelt.

Eine große Herausforderung im Online-Glücksspielmarkt ist oft die noch fehlende Regulierung und die damit verbundene Unsicherheit. Daher ist es besonders positiv, dass Betsson, unterstützt durch eine Akquisition in Belgien, vor allem in regulierten Märkten mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent stark zulegen konnte. 44,6 Prozent des Gesamtumsatzes stammen nun aus diesen Märkten. Weitere 24 Prozent des Umsatzes stammen aus den besser planbaren B2B-Lizenzerlösen aus dem Vertrieb der eigenen Sportwettenplattform an andere Wettanbieter.

Das Unternehmen verfügt über eine Netto-Cash *-Position von 66 Millionen Euro und eine Eigenkapitalquote von 62 Prozent. Betsson kann es sich daher leisten, in weiteres Wachstum in aussichtsreichen Regionen in Europa und Lateinamerika zu investieren und gleichzeitig eine attraktive Dividende auszuschütten.

Ist der Small Caps Dividenden-ETF eine Investition wert?

Ich bin kein Fan der Fokussierung auf Dividendenausschüttungen. Gerade kleinere Unternehmen sollten in der Regel den Großteil ihrer Gewinne in weiteres Wachstum investieren. Es braucht ein sehr wenig kapitalintensives Geschäftsmodell wie das von Betsson, um Wachstum und hohe Dividendenzahlungen unter einen Hut zu bringen. Für Anleger, die ihr Engagement über die großen Standardwerte hinaus diversifizieren und vom Potenzial kleinerer Unternehmen profitieren wollen, gibt es daher aus meiner Sicht bessere Alternativen.

Das bestätigt auch ein Blick auf die Performance. Der ETF ist im Oktober 2014 aufgelegt worden. Bis heute hat der ETF lediglich ein kumuliertes Plus von 72 Prozent erzielt, während ein ETF auf den MSCI World im gleichen Zeitraum auf ein kumuliertes Wachstum von 132 Prozent kommt. Auch der SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A1W56P) konnte als breitere Small Cap-Alternative mit einer Performance von 95 Prozent etwas besser abschneiden.