KI-Gesetz kommt: Ist ein Investment in einen stark regulierten Markt noch lohnenswert?

Bislang ist der KI-Markt ein unregulierter. Das hat Nachteile, erlaubt den Entwicklern aber auch sämtliche Freiheiten und entsprechende Erfolge. Das soll sich nun ändern. Ist Künstliche Intelligenz dann noch spannend für Anlegerinnen und Anleger?

Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne eines der großen Themen des Jahres. Längst hat die KI nicht nur Einzug in produzierende Gewerbe gehalten, auch in kreativen Berufen, Schulen und nicht zuletzt in unserem Privatleben spielt sie eine immer größere Rolle. Reguliert ist der Markt in Europa nicht – das soll sich jedoch zeitnah ändern.