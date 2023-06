Ist eine Investition in den TecDax ein Muss für jeden Anleger?

Der TecDax ist eine einfache und transparente Möglichkeit, in den deutschen Technologiesektor zu investieren. Solltest du dabei sein?

Im Herbst 2018 wurde die Trennung zwischen klassischen Werten und Technologietiteln aufgehoben, so dass Unternehmen in zwei Indizes enthalten sein können. Der TecDax enthält somit die 30 größten und liquidesten Technologieunternehmen Deutschlands. In diesem Artikel erkläre ich, warum ich ein Investment in den TecDax derzeit für die spannendste Option innerhalb der Dax-Familie halte.