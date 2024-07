Diese Aktien empfiehlt dir ChatGPT für das zweite Halbjahr 2024

Diese Aktien empfiehlt ChatGPT

Die erste Empfehlung – wie könnte es bei dem Kursfeuerwerk anders sein – ist natürlich Nvidia. Dort heißt es: Mit dem Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Grafikprozessoren bleibt Nvidia eine Top-Empfehlung. Analysten sehen weiterhin hohes Wachstumspotenzial​.

Klar ist: Die spektakuläre Performance von Mega-Cap-Tech-Aktien ist in diesem Jahr bisher einzigartig. „Die sechs größten Aktien haben 2024 bisher fast zwei Drittel zur Rendite des S&P 500 beigetragen. Allein Nvidia hat 300 Basispunkte zur Rendite MSCI World beigetragen, einem Index, der 1.500 der weltweit größten Unternehmen umfasst“, sagt Evan Brown, Leiter Multi-Asset Strategien bei UBS Asset Management. Natürlich bleibe das Thema Künstliche Intelligenz der Schlüssel-Treiber in den globalen Indizes.

„Dennoch denken wir nicht, dass diese Verdichtung auf KI zu einer Gefahr werden könnte. Vielmehr rechnen wir damit, dass sich der Zyklus ausweitet, so dass bei einer Verschnaufpause der Mega-Cap-Technologiewerte mit einer Umschichtung in konjunktursensitivere Marktbereiche zu rechnen ist. Dieses Umfeld sollte auch aktiven Aktienmanagern die Möglichkeit bieten, eine Outperformance zu erzielen“, so Brown. Nvidia dürfte spannend bleiben. Dennoch gilt: Investiere lieber breiter und schaue dir einen entsprechenden ETF zur Künstlichen Intelligenz an.