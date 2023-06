Ist dieser Landwirtschaft-ETF die perfekte Investition für eine hungrige Welt?

Deere als ETF-Musterschüler

Deutlich interessanter ist der führende Landmaschinenhersteller Deere. Das Unternehmen nimmt bei der Gewichtung im ETF den vierten Platz ein. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal des abweichenden Geschäftsjahres ein Umsatzplus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die operative Marge stieg auf den Rekordwert von 23 Prozent. Für das Gesamtjahr hat das Management die Prognose für den operativen Netto-Cashflow um 750 Millionen US-Dollar angehoben. Trotzdem verlor die Aktie im laufenden Jahr rund 17 Prozent an Wert.

Kurzfristig profitierte das Unternehmen von einer deutlichen Entspannung in der Lieferkette und einer besseren Auslastung der Werke. Darüber hinaus befindet sich die Branche in einer Phase, in der die Traktorflotte aufgrund langjähriger Investitionszurückhaltung überaltert ist. Hier kann Deere mit seinen Investitionen in Technologie punkten, die zu margenstärkeren Preisen geführt haben. Landwirte sind bereit, mehr für Precision Farming-Lösungen, Vernetzung, Automatisierung und Datenanalyse zu bezahlen, wenn ihre Arbeit dadurch produktiver wird und die laufenden Kosten sinken.