Ist dieser aktive ETF ein intelligenter Ansatz für Value-Investoren?

Value-Investing ist seit langem eine beliebte Strategie für Anleger, die Aktien mit einem Abschlag zu ihrem inneren Wert kaufen möchten. Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF bietet einen innovativen Ansatz für Anleger, die sich nicht selbst um die Aktienauswahl kümmern oder auf aktive Produkte zurückgreifen möchten. Der ETF verwendet eine Methodik, die darauf abzielt, die Höhen und Tiefen des Marktzyklus zu glätten.

Ein aktiver Value-ETF Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF (WKN: A116QV) basiert auf dem vom Nobelpreisträger Robert Shiller entwickelten zyklisch adjustierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE). Die CAPE-Kennzahl betrachtet die Marktkapitalisierung eines Sektors und setzt die längerfristigen Erträge ins Verhältnis. Dazu wird der Durchschnitt der letzten 10 Jahre gebildet und inflationsbereinigt. Auf diese Weise erhält man ein genaueres Bild von der Bewertung eines Sektors, da kurzfristige Gewinnschwankungen ausgeglichen werden. Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF verwendet diese Methode, um aus den 11 Sektoren des US-Marktes die fünf Sektoren auszuwählen, die im historischen Vergleich auf Basis des CAPE-Verhältnisses relativ am stärksten unterbewertet sind. Die Bewertungen der Sektoren unterscheiden sich strukturell zu stark in Bezug auf Reifegrad, Wachstumsaussichten oder Regulierung. Anschließend wird der Sektor mit dem geringsten Momentum ausgeschlossen, um so genannte Value-Fallen zu vermeiden. Der ETF investiert dann zu gleichen Teilen in diese vier Sektoren.

Zusammensetzung und historische Entwicklung Derzeit investiert der ETF in die Sektoren Immobilien, Materialien, Finanzen und Kommunikation. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er dazu beitragen kann, die Auswirkungen der Marktvolatilität zu verringern. Durch die Konzentration auf unterbewertete Sektoren zielt der ETF theoretisch darauf ab, in Unternehmen zu investieren, bei denen das Abwärtspotenzial begrenzt ist und Bewertungsabschläge eher wieder aufgeholt werden. Dies kann Anlegern ein ruhigeres Leben ermöglichen, da sie weniger von kurzfristigen Marktschwankungen in historisch hoch bewerteten Sektoren betroffen sind.