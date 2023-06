Europäische Value-Aktien: Ist dieser ETF die perfekte Ergänzung für dein Depot?

BAT der Inbegriff von Value

BAT ist derzeit mit einer Gewichtung von 5,5 Prozent die größte Position im ETF. Der Tabakkonzern hat kein einfaches Jahr hinter sich und verlor auf Jahressicht in Euro ein Viertel seines Marktwerts . Hier war der Markt wohl zwischenzeitlich zu optimistisch mit dem starken Anstieg Anfang 2022. Die erwartete Free Cashflow Rendite für 2023 ist mit 9,4 Prozent zwar recht hoch, liegt aber wieder auf dem Niveau der Jahresendstände der Vorjahre.

Der neue CEO von BAT sieht sich mit zwei zentralen Problemen konfrontiert. Die Nettoverschuldung beträgt das 4,1-fache des freien Cashflows. Das schränkt den Handlungsspielraum ein, zumal die Aktionäre eine steigende Dividende erwarten. Gleichzeitig muss der Übergang in eine Zukunft ohne Zigaretten gelingen. Während der Konkurrent Philip Morris bereits 35 Prozent seines Umsatzes mit risikoreduzierten Alternativen zur Zigarette erzielt und dabei profitabel arbeitet, sind es bei BAT nur zehn Prozent des Umsatzes und noch negative Vorzeichen beim Gewinn.

Gleichzeitig schrumpfen die Zielgruppen für das traditionelle Zigarettengeschäft und für die Aktie durch die zunehmende Anwendung von ESG-Kriterien bei der Kapitalanlage. Sollte BAT die Herausforderungen jedoch meistern, winkt den Anlegern aufgrund der günstigen Bewertung eine attraktive Rendite.

Niedrige Kosten, schwächer als der S&P 500

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 Prozent p.a.. In den letzten Jahren hat der ETF eine gemischte Performance gezeigt, ist aber insgesamt deutlich hinter einem vergleichbaren Produkt auf den MSCI World zurückgeblieben. Lediglich über drei Jahre kann der ETF ein leichtes Plus vorweisen. Über längere und kürzere Zeiträume gewinnt der MSCI World deutlich. Seit Auflegung am 12.01.2015 hat der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ein Plus von 50,4 Prozent erzielt. Der ETF auf den MSCI World kommt im gleichen Zeitraum aber sogar auf 119,7 Prozent.