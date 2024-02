ETF für US-Technologie auf dem Qualitätsprüfstand

Entgegen ihrem Ruf sind Technologieunternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten deutlich robuster als Branchen, die mit deutlich geringeren Margen operieren. Dafür spricht auch, dass nur sechs der im ETF enthaltenen Unternehmen in den letzten vier Quartalen eine negative operative Marge aufwiesen. Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen mit äußerst hohen Margen, was für klare Wettbewerbsvorteile spricht. Unternehmen wie Verisign, KLA oder Adobe haben in ihren Branchen klare Wettbewerbsvorteile.

Tipp: Hier sind etliche Tech-ETFs aufgelistet. Außerdem findest du eine Übersicht zu sämtlichen Themen-ETFs.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital. Im Durchschnitt erzielen die Technologieunternehmen einen Wert von 32,3 Prozent. Auch hier kommt der S&P 500 nur auf 17 Prozent. Das bedeutet, dass jeder eingesetzte US-Dollar bei den Unternehmen im iShares-ETF fast doppelt so viel Rendite abwirft, da die Geschäftsmodelle nicht besonders kapitalintensiv sind. Hohe Renditen sind mit geringem Einsatz möglich.

Schlussfolgerung für Anleger

Investoren schauen oft zu starr auf die Bewertungen am Aktienmarkt. Müsste man zwischen einer Komplettübernahme von Signa Holding und Apple wählen, würden sich wohl nur wenige Käufer für Signa Holding entscheiden, egal wie niedrig der Preis wäre. In der Berichterstattung über Aktien spielt dagegen die Bewertung oft die Hauptrolle, die fundamentalen Kennzahlen folgen oft erst viel später in der Betrachtung.

Der Kennzahlenvergleich zeigt die fundamentale Stärke des US-Technologiesektors. Dies sind gute Gründe, warum ein entsprechender ETF im Jahr 2024 eine sinnvolle Beimischung in jedem Depot sein sollte.