Das passiert, wenn du in aktive ETFs investierst – zwei Portfolios unter der Lupe

Den Markt schlagen oder gegen den Markt versagen? Wir schauen uns an, was aktive ETFs leisten können und für wen sie sich eignen.

In Deutschland passiert alles etwas später. Bei aktiven ETFs ist das nicht anders. Während diese Portfolios in den USA seit längerer Zeit das heißeste Ding sind, wächst das Interesse der deutschen Anlegerinnen und Anleger nur langsam. So rechnet die New Yorker Börse (NYSE) für den US-amerikanischen Markt mit einem Volumen von mehr als 750 Milliarden US-Doller per Ende des laufenden Jahres. Derzeit stehen aktive ETFs bei einem verwalteten Vermögen von etwa 530 Milliarden Dollar. Und Deutschland? In der Bundesrepublik beträgt das Volumen 22,3 Milliarden Euro per Ende 2023. Das ist zwar überschaubar, doch die die Nachfrage wächst rasant. Noch Ende 2022 belief sich das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs auf etwa 15 Milliarden Euro, wie die deutsche Börse berichtet. Welche Vor- und Nachteile bringen aktive ETFs mit sich? Und braucht´s diese Produkte überhaupt?

Geht es nach den ETF-Puristinnen und-Puristen, dann lautet die Antwort sicherlich „nein“. Denn wieso sollten die als passive Indexfolger gedachten Produkte plötzlich einen aktiven Ansatz verfolgen? Wer in ETFs anlegt, tut dies ja gerade, um ausschließlich die Marktrendite zu bekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist absolut verständlich. Doch die aktiven ETFs bieten auch Vorteile, die für einige Anlegerinnen und Anleger interessant sein können. Da wären zum Beispiel die Kosten. Aktive ETFs sind etwas teurer als ihre passiven Pendants. Klar, denn das Management und Research will bezahlt werden. So liegt die TER typischerweise zwischen 0,04 Prozent und 0,85 Prozent pro Jahr. Passive ETFs kommen im Durchschnitt auf etwa 0,2 Prozent Kostenquote pro Jahr. Herkömmliche aktive Fonds kassieren hingegen oft 1,5 Prozent bis zu mehr als zwei Prozent jährlich. Hinzu kommen Ausgabeaufschläge beim Kauf der Produkte. Für Anlegerinnen und Anleger, die bisher von aktiven Fonds überzeugt waren, können die aktiven ETFs durchaus interessant sein. Und die Auswahl ist groß. Die extraETF-Suche listet allein 140 aktive ETFs.