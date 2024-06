Claus Hecher (BNP Paribas): "Aktive ETFs haben einen Reiz"

Sie haben seit Februar aktive ETFs im Sortiment. Stellen aktive Produkte allgemeinen einen neuen Trend in der ETF-Branche dar?

Sicher ist, dass aktive ETFs weltweit zuletzt sehr starke Wachstumsraten gezeigt haben. Laut dem jüngsten Global Fund Flow Report von Morningstar übertrafen im vergangenen Jahr die organischen Wachstumsraten aktiver ETFs weltweit die der traditionellen Indexfonds deutlich (+37% gegenüber +8%). Man muss allerdings dazu sagen, dass das Wachstum bisher ganz überwiegend in den USA stattgefunden hat. In Europa stellen aktive ETFs hingegen noch ein Nischenprodukt dar. Das könnte sich in Zukunft jedoch ändern.

Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Die Investmentbranche hat erkannt, dass das Investmentvehikel ETF in einem gewissen Rahmen auch für aktive Anlagestrategien sinnvoll sein kann. Indem aktive Fonds im ETF-Mantel aufgelegt werden, erhöhen sich Liquidität, Transparenz, Portfolioflexibilität und die Chance, den Markt zu schlagen. Und das bei geringerem Kosten gegenüber einem klassischen aktiv verwalteten Fonds. Das hat natürlich seinen Reiz für Anleger.

Werden aktive ETFs über kurz oder lang klassische aktive Fonds ablösen?

Es ist noch viel zu früh, um hier eine solide Einschätzung vornehmen zu können. Die meisten der hierzulande existierenden aktiven ETFs haben noch einen sehr geringen Track Record, so dass die Bewertung ihrer Performance vor allem über längere Zeiträume hinweg schwerfällt. Dass aktiv gemanagte Fonds von der Bildfläche verschwinden, halte ich aber für unwahrscheinlich. Beide Konzepte – aktiv und passiv – haben ihre Berechtigung. Während passive Strategien sich vor allem für etablierte Märkte eignen, lohnt sich der Einsatz aktiver Strategien unter anderem in Spezial- oder Nischenmärkten. Beide Strategien können also sinnvoll für ein Portfolio genutzt werden.

Kommen wir nun auf Ihre beiden neuen aktiven ETFs zu sprechen. Welche Bereiche decken diese Produkte ab?

Beide sind Anleihefonds, die mit einem aktiven Ansatz gemanagt werden. Zum einen ist dies der BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond, und zum anderen der BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond. Der ETF auf Unternehmensanleihen orientiert sich am Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Der ETF für Staatsanleihen am J.P. Morgan EMU Investment Grade Index. Beide Fonds verfolgen einen hauseigenen ESG-Ansatz. Die Replikation erfolgt jeweils physisch und ohne Wertpapierleihe.