Erfolgreich investieren: Nachhaltigkeits-ETF mit den Top-Firmen der USA

Nachhaltigkeits-ETF: Johnson & Johnson noch fokussierter im Wachstumsmarkt Medizin

Johnson & Johnson ist durch die Abspaltung des Konsumgütergeschäfts zu einem reinen Pharma- und Medizintechnikanbieter geworden. Als positiver Nebeneffekt konnte das verbleibende Unternehmen 13,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln einnehmen und die Anzahl der Aktien um sieben Prozent reduzieren. Ohne die Rückgänge bei den COVID-19-Impfstoffverkäufen betrug das weltweite operative Umsatzwachstum im dritten Quartal 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis wurde durch den Verlust der Exklusivität für das Medikament Zytiga in Europa negativ beeinflusst, obwohl elf weitere Medikamente ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielten. Das Unternehmen sieht sich in der Lage, in den nächsten sechs Jahren durchschnittlich mehr als zwei neue Wirkstoffe auf den Markt zu bringen.

Damit gibt das Quartal bereits einen guten Ausblick auf das zukünftige Wachstumspotenzial des neuen Unternehmens. Mit einem zweijährigen Restrukturierungsprogramm im Bereich Orthopädie geht das Management zudem die nächste Baustelle an. In dieser Indikation der Medizintechnik hat das Unternehmen heute noch keine führende Marktposition. Die Kosten des Programms von voraussichtlich über 700 Millionen US-Dollar sind daher gut angelegt, um das Angebot zu vereinfachen und sich auf die wachstumsstärksten Gebiete zu konzentrieren.

Die Finanzlage von Johnson & Johnson ist mit einer Nettoverschuldung von sechs Milliarden US-Dollar zum Ende des dritten Quartals und einem Free Cashflow von 12 Milliarden US-Dollar äußerst komfortabel. Belastend könnten sich weiterhin die Risiken im Zusammenhang mit den Babypuder-Klagen in den USA und Kanada auswirken. Hier wird eine endgültige Lösung noch etwas auf sich warten lassen.