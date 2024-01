Droht dem Dax (zumindest) eine technische Korrektur?

Spekulation auf Dax-Rücksetzer

Anleger die davon ausgehen, dass die mit der Zinsfantasie verbundenen guten News erst einmal eingepreist sind und die Luft an den internationalen Aktienmärkten erst einmal raus ist, bietet sich die Spekulation auf einen Rücksetzer an. Wer dies über ETFs realisieren will, kann auf den Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (WKN: DBX1DS) setzen. Er verfügt über einen Marktwert von mehr als 200 Millionen Euro und ermöglicht, an Kursverlusten des DAX 1:1 zu partizipieren. Bei höherer Risikobereitschaft bietet sich hingegen der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (WKN: DBX0BY) an. Dieses Papier verfügt über eine Marktkapitalisierung von über 120 Millionen Euro, kann aber etwaige Dax-Verluste um den Faktor zwei hebeln. Durch diese Hebelwirkung steht der erhöhten Gewinnchance aber auch ein entsprechendes Verlustrisiko gegenüber.