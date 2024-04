Douglas Börsengang und mögliche Auswirkungen durch SDax-Aufnahme

Ein Mindestmaß an Qualitätskriterien wie beim Dax, wo Unternehmen in den letzten beiden Geschäftsjahren profitabel gewesen sein müssen, um aufgenommen zu werden, würde auch dem Nebenwerte-Index der Deutschen Börse gut zu Gesicht stehen. Denn es gibt gute Gründe, in Nebenwerte zu investieren: In der zweiten und dritten Reihe finden sich mehr Unternehmen, die sich durch eine gute Marktposition in Nischenmärkten, starke Fundamentaldaten und langfristig orientierte Eigentümerfamilien auszeichnen.

Langfristige Perspektiven für den SDax

In der langfristigen Betrachtung hat sich der SDax deutlich besser entwickelt als der Dax. In den letzten Jahren hat sich dieses Verhältnis jedoch umgekehrt. Die kleineren Unternehmen waren die Verlierer der Zinswende, da bei wachstumsstarken Unternehmen ein Großteil der Gewinne in der Zukunft anfällt. Daher spielt bei diesen Unternehmen der Diskontierungsfaktor, der im Wesentlichen durch den Zinssatz bestimmt wird, eine größere Rolle.

Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich dieses Verhältnis in Zukunft wieder umkehrt. Die Unternehmen im SDax sind aber im Durchschnitt fundamental nicht mehr wesentlich besser aufgestellt als die Dax-Unternehmen. Anleger dürften daher mit europäischen oder globalen ETF-Produkten, die eine diversifiziertere Anlage in Nebenwerte ermöglichen, besser fahren.