Small Caps: Kleine Werte mit großen Chancen

Von der besseren Konjunktur in Amerika und Asien profitieren vor allem die international aufgestellten Konzerne im Dax. Im Durchschnitt erzielen sie nicht einmal ein Fünftel ihres Umsatzes in Deutschland – bei den kleineren MDax -Unternehmen sind es rund 30 Prozent, bei den SDax-Titeln sogar über 40 Prozent. „Viele kleine und mittlere Betriebe sind eher auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet”, so Gerlinger, „sie werden stärker von einer Zinswende profitieren.”

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft, für das laufende Jahr reichen die Prognosen von einem Mini-Plus bis zu einem abermaligen Rückgang. Für eine kräftigere Erholung muss man sich wohl bis 2025 gedulden. Ganz anders der Deutsche Aktienindex ( Dax ): Er hat seit Oktober ordentlich zugelegt. „Die Diskrepanz zwischen Aktienkursentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung in Deutschland ist enorm“, sagt Gerlinger. Die Erklärung: Viele deutsche Unternehmen profitierten von der besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Ausland. „Deutschland ist weiter eine starke Exportwirtschaft“, so Gerlinger.

Die Frage ist allerdings, ob die Zinswende so kommt wie erwartet? Schließlich läuft die US-Wirtschaft weiter überraschend gut, gleichzeitig sinkt die Inflationsrate nur langsam. Zuletzt lag sie noch bei 3,1 Prozent, im Dezember war sie sogar auf 3,4 Prozent geklettert. Die Protokolle der Sitzung der US-Notenbank von Ende Januar zeigen, dass die meisten Währungshüter die Gefahr sehen, die Zinsen zu früh zu senken. Die Europäische Zentralbank wiederum sorgt sich weiter um das Lohnwachstum, das Inflationsgefahren birgt.

„All das begrenzt die Zinssenkungsfantasien”, so Gerlinger. „Der richtige Einstiegszeitpunkt für Small Caps ist daher noch nicht gekommen.” Er legt diesen Zeitpunkt eher in das zweite Halbjahr 2024. Und wenn man in Nebenwerte investiere, dann besser in den USA als in Europa, wo die Konjunktur vorerst schwächer bleibe. Anlegern böten die Kleinen allerdings große Chancen: „Viele Small-Cap-Werte sind so attraktiv bewertet wie seit vielen Jahren nicht mehr”, erklärt Gerlinger. Mittlerweile würden sie mit einem Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt.