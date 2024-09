Der SDAX bildet die Wertentwicklung der größten deutschen Nebenwerte ab, die am deutschen Aktienmarkt basierend auf Marktkapitalisierung und Börsenumsatz unterhalb des MDAX stehen.

Der SDAX besteht aus 70 Unternehmen. Er ist ein bedeutender Nebenwerteindex, der Small-Cap-Werte abbildet. Die im Index enthaltenen Werte repräsentieren einen wichtigen Teil der Marktkapitalisierung deutscher Aktiengesellschaften.

Die wichtigsten im SDAX vertretenen Branchen sind: Industrie (19,24 %), Technologie (18,17 %), Finanzen (14,36 %) und Zyklische Konsumgüter (13,98 %).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen SDAX-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher SDAX-ETF am besten zu dir passt.