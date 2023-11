Dax vor Veränderung? Vor- und Nachteile der Cap-Erhöhung

Der Dax steht vor einer Änderung

Der Dax, Deutschlands bekanntester Aktienindex, steht möglicherweise vor einer großen Veränderung. Die Stoxx Ltd., eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG, hat eine Marktkonsultation zur Anhebung der Kappungsgrenze des Dax von zehn auf 15 Prozent gestartet.

Die Motivation für diese Anpassung liegt auf der Hand. Anfang des Jahres verlor der deutsche Börsenplatz mit der Aktie von Linde seinen wertvollsten Konzern. Hier gab es Probleme mit der Kappungsgrenze, was dazu führte, dass ETFs beim Rebalancing Linde-Aktien verkaufen mussten. Eine Belastung für den Kurs. Für Linde hat sich das Delisting doppelt gelohnt. Das teure Doppellisting entfiel und mit der Fokussierung auf die New Yorker Börse eilte der Kurs von Rekordhoch zu Rekordhoch. Mit SAP hat aktuell das nächste Dax-Schwergewicht die Kappungsgrenze überschritten.

Vor- und Nachteile der Anpassung

Wie so oft im Leben gibt es nicht nur eine Seite der Medaille, sondern Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt:

Vorteile:

Bessere Abbildung des Marktes: Eine höhere Kappungsgrenze könnte den deutschen Aktienmarkt besser abbilden und die tatsächliche Performance widerspiegeln. Unternehmen wie Linde oder SAP werden an der Börse so hoch bewertet, weil sie im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Unternehmen den internationalen Anschluss in ihrer Branche nicht verpasst haben.

Geringere Kosten für ETFs: ETF-Anbieter müssten ihre Produkte nicht mehr an Stichtagen anpassen. Dadurch sinken die Kosten der Produkte, was sie für Anleger attraktiver macht und damit auch die Attraktivität für Investoren erhöht.

Nachteile:

Klumpenrisiko: Durch eine höhere Gewichtung der größten Werte wird der Index noch kopflastiger. Schon heute beträgt der Anteil der Top 10 über 60 Prozent. Die zehn Werte mit der geringsten Marktkapitalisierung haben dagegen zusammen nur ein Gewicht von 6,9 Prozent. Die erhofften positiven Effekte der Aufstockung des Dax auf 40 Werte sind damit weitgehend verpufft.

Fehlende Vergleichbarkeit: Ein Problem könnte die fehlende Vergleichbarkeit der aktiv gemanagten Fonds sein. Um Klumpenrisiken zu vermeiden und die Anleger zu schützen, dürfen diese in Europa nicht mehr als zehn Prozent in eine Aktie investieren. Es entsteht natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn diese höheren Gewichtungen bei passiven Produkten möglich sind.

Meine persönliche Meinung

Ein zweiter Fall Linde muss für das Ansehen des deutschen Aktienmarktes unbedingt vermieden werden. Fatal war in diesem Zusammenhang z.B. auch der Börsengang von Biontech an der Nasdaq.

Tipp: Du solltest es nicht übertreiben mit deutschen Aktien. Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt.

SAP plant zwar nicht, wie im Handelsblatt zitiert, die deutsche Börse zu verlassen, jedoch könnten die negativen Auswirkungen auf den Börsenwert durch die Beschränkungen des heimischen Börsenplatzes irgendwann zu einem Umdenken führen. Schließlich steht das Unternehmen im internationalen Wettbewerb und die Marktkapitalisierung spielt bei der Gewinnung von Mitarbeitern, bei der Finanzierung und bei Übernahmen durchaus eine zentrale Rolle.