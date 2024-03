Basiskonsumgüter: Steht die Branche vor dem Comeback?

Ein Basiskonsumgüter-ETF im Fokus

In der Folge entwickelte sich der Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WKN: A113FG) im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich im Vergleich zum breiten Markt. Während der MSCI World ETF, getrieben von den Magnificent Seven, im vergangenen Jahr 21,6 Prozent zulegen konnte, schaffte der Consumer Staples ETF lediglich 2,3 Prozent. In der Vergangenheit konnte der ETF seit seiner Auflegung im Jahr 2010 solche Underperformance-Perioden aber immer wieder aufholen.

Um zu entscheiden, ob der Xtrackers-ETF ein geeignetes Investment für Anleger ist, müssen sich diese also die Frage stellen, ob dieses Mal wirklich alles anders ist oder ob der Basiskonsumgütersektor auch diese unterdurchschnittliche Phase wieder mit einer Outperformance gegenüber dem breiten Markt ausgleichen kann.

Blick auf die größten Positionen

Auch wenn die Verbraucher in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bei vielen Basiskonsumgütern auf billigere Alternativen ausweichen, können sie auf viele Produkte nicht verzichten. Einige große Konsumgüterkonzerne nutzen zudem die Kraft ihrer Marken effektiv und können so auch in dieser Phase zumindest durch Preiserhöhungen wachsen. Die Geschäftsmodelle sind also oft robust, die Bilanzen solide und die Gewinne gut prognostizierbar. Werfen wir daher einen genaueren Blick auf zwei der größten Positionen im ETF:

Procter & Gamble ist mit einer Gewichtung von neun Prozent die größte Position im ETF. Zwar konnte das Unternehmen im zweiten Quartal des abweichenden Geschäftsjahres den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal organisch nur um vier Prozent steigern, die operative Marge erreichte aber einen sehr starken Wert von 27,4 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich die Bereiche Textilpflege und Haushalt sowie Babypflege und Damenhygiene mit einem Ergebniswachstum von über 30 Prozent. Procter & Gamble profitierte dabei von sinkenden Produktionskosten bei gleichzeitig angepasstem Preisniveau.