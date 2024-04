Ark Invest sieht KI als zentralen Treiber für die Aktienperformance der Zukunft

Cathie Wood, Gründerin und CEO von Ark Invest, hat mit ihren disruptiven ETFs für Aufsehen gesorgt. Nun sieht sie KI als Treiber für Aktien.

Amy C. Arnott von Morningstar kam kürzlich aber zu dem Schluss, dass die ETFs von Ark Invest die Fondsfamilie sind, die in den letzten zehn Jahren das meiste Vermögen vernichtet haben. Trotzdem will Ark Invest am bisherigen Investmentprozess festhalten und noch in diesem Jahr neue aktive ETFs auf den europäischen Markt bringen. Wie passt das zusammen?